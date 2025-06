Trojac bivših je za razliku od Mišića volontirao: 'Može se raditi i bez 4200 eura plaće!'

Obveze predsjednika gradske skupštine su takve da se uz dobru organizaciju posla bez problema taj posao može obavljati i uz redovni posao kao volonter. Zajednički je stav to trojice predsjednika zagrebačke gradske skupštine koji nisu profesionalno obavljali tu funkciju nego su to radili uz svoj redovni posao. Poruka je to i SDP-ovcu Mateju Mišiću, koji je prošli tjedan izabran za predsjednika skupštine, ali je odabrao tu dužnost obnašati profesionalno. Jučer smo ekskluzivno izračunali da će mu to donijeti plaću od 4188 eura mjesečno, a kao volonter primao bi 267 eura mjesečno.

