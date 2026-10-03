Trojac harao mjesecima: Krali kabele i alat u Zagrebu, zapalili kamion. Šteta 272.000 eura

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 33 i 41 godine te 27-godišnjom ženom zbog sumnje da su, uz pomoć još jedne zasad nepoznate osobe, počinili ukupno osam kaznenih djela. Šteta se procjenjuje na oko 272.600 eura.

Sumnja se da su između 1. i 9. srpnja više puta dolazili do napuštenog objekta na području Novog Zagreba. Tamo su prikladnim alatom obijali vrata, ulazili u objekt te krali različite predmete, alate i uređaje.

Najveća krađa dogodila se u noći s 19. na 20. srpnja u Donjem Stupniku. Trojac je, sumnja policija, došao do ograđenih prostorija jednog poduzeća, prerezao metalnu ogradu i ušao u prostor.

Tamo su ukrali teretni Renault zagrebačkih registracija, u vlasništvu 44-godišnjaka, kao i veću količinu naponskih kablova. Kablove su utrpali u ukradeni kamion, a 33-godišnjak ga je potom odvezao prema Pisarovini. Kabele su pretovarili u drugi teretni automobil, Mercedes karlovačkih registracija. Nakon toga su, kako bi prikrili tragove, zapalili ukradeni Renault. Vozilo je u požaru u potpunosti izgorjelo, a osumnjičeni su se udaljili Mercedesom.

Policija trojicu također sumnjiči da su zajedno s još jednom nepoznatom muškom osobom od kraja travnja do kraja svibnja počinili još četiri kaznena djela na području Jastrebarskog i Novog Zagreba.

U jednom slučaju provalili su u halu u izgradnji na području Jastrebarskog i ukrali veću količinu naponskih kablova. U još tri navrata, tijekom noći, provaljivali su u poslovne prostore na području Jastrebarskog i Novog Zagreba te krali naponske kablove, tehničke uređaje i alat.

Ukupna materijalna šteta nastala tim kaznenim djelima procijenjena je na oko 272.600 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja troje osumnjičenih predano je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu.

Iz zagrebačke policije navode i da su prema troje osumnjičenih prethodnih godina više puta postupali te ih kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela.