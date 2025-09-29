Trojac iz Rijeke prevario čovjeka za nekoliko stotina tisuća eura: Muljali s podacima o poslovanju

​Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU Šibensko-kninske dovršili su istragu nad trojicom muškaraca (42, 44 i 55) zbog sumnje u gospodarsku prijevaru.

Policija je utvrdila da je spomenuti trojac tvrtke u Rijeci u razdoblju od kolovoza 2021. pa sve do listopada iste godine lažnim informacijama naveo 46-godišnjaka na potpisivanje tri ugovora o poslovanju franšize.

Oštećeni muškarac je u više navrata s osobnog računa i računa tvrtke uplatio ukupno 249.917.44 eura.

- Daljnjim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 55-godišnjak u svojstvu odgovorne osobe navedenog trgovačkog društva, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi za trgovačko društva, doveo u zabludu 46-godišnjaka da u ime svog trgovačkog društva potpiše ugovor o prijenosu poslovnog udjela, na temelju kojeg su trgovačko društvo sa sjedištem u Rijeci i 55-godišnjak u svojstvu jamca preuzeli obvezu isplate ugovorenog iznosa u visini od 200.511,04 eura u korist trgovačkog društva oštećenog, a koji novac zbog nedostatka sredstava na žiro-računu navedenog trgovačkog društva i bankovnom računu 55-godišnjaka nije uplaćen, čime je trgovačko društvo sa sjedištem u Tribunju oštećeno za navedeni novčani iznos - navodi policija.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanju podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.