Obavijesti

News

Komentari 0
SLUČAJ IZ 2021.

Trojac iz Rijeke prevario čovjeka za nekoliko stotina tisuća eura: Muljali s podacima o poslovanju

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Trojac iz Rijeke prevario čovjeka za nekoliko stotina tisuća eura: Muljali s podacima o poslovanju
Foto: Istarska policija

Oštećeni muškarac je u više navrata s osobnog računa i računa tvrtke uplatio ukupno 249.917.44 eura

​Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije PU Šibensko-kninske dovršili su istragu nad trojicom muškaraca (42, 44 i 55) zbog sumnje u gospodarsku prijevaru.

Policija je utvrdila da je spomenuti trojac tvrtke u Rijeci u razdoblju od kolovoza 2021. pa sve do listopada iste godine lažnim informacijama naveo 46-godišnjaka na potpisivanje tri ugovora o poslovanju franšize.

OBEĆAO JOJ 102.000 EURA Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...
Hrvatica (27) mislila da ulaže u zlato: 'Uložila' je gotovo 16.000 eura pa ostala bez svega...

Oštećeni muškarac je u više navrata s osobnog računa i računa tvrtke uplatio ukupno 249.917.44 eura.

- Daljnjim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni 55-godišnjak u svojstvu odgovorne osobe navedenog trgovačkog društva, s namjerom pribavljanja protupravne imovinske koristi za trgovačko društva, doveo u zabludu 46-godišnjaka da u ime svog trgovačkog društva potpiše ugovor o prijenosu poslovnog udjela, na temelju kojeg su trgovačko društvo sa sjedištem u Rijeci i 55-godišnjak u svojstvu jamca preuzeli obvezu isplate ugovorenog iznosa u visini od 200.511,04 eura u korist trgovačkog društva oštećenog, a koji novac zbog nedostatka sredstava na žiro-računu navedenog trgovačkog društva i bankovnom računu 55-godišnjaka nije uplaćen, čime je trgovačko društvo sa sjedištem u Tribunju oštećeno za navedeni novčani iznos - navodi policija.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanju podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025