SVE SU POVEZALI

Trojac 'pao' zbog zlatarnice, a onda otkrili da su opljačkali i zagrebačku Finu prošle godine

Piše Ivan Jukić,
Trojac 'pao' zbog zlatarnice, a onda otkrili da su opljačkali i zagrebačku Finu prošle godine
Foto: PU zagrebačka

Policija ih je počela raspetljavati nakon što su dvojica, 44-godišnjak i 47-godišnjak, uhićeni u ožujku ove godine neposredno nakon nove pljačke, ovaj put u zlatarnici...

Policija je razotkrila trojac koji stoji iza filmske pljačke financijske agencije u Zagrebu, ali i razbojništva u zlatarnici. Riječ je o muškarcima (44, 45 i 47) od kojih jedan ima i srpsko državljanstvo. Naime, sve je počelo u svibnju prošle godine na području Črnomerca, gdje su maskirani i naoružani upali u poslovnicu financijske agencije. Nosili su fantomke, kapuljače i šilterice, a zaposlenice su držali na nišanu dok su praznili blagajnu i sef.

Zaštitarku su prisilili da legne na pod, a potom su iz poslovnice odnijeli oko 20.000 eura. Novac su strpali u torbu i pobjegli u unaprijed pripremljenom vozilu, u kojem ih je čekao treći član ekipe. No, pljačka nije bila improvizirana. Dva dana ranije ukrali su automobil u Novom Zagrebu, kao i registarske pločice s drugog vozila na području Trnja. Te su pločice postavili na ukradeni auto kako bi prikrili tragove tijekom bijega.

PLJAČKA U NAPULJU DRAMA U ITALIJI Zatočili 25 ljudi, opljačkali banku, a onda pobjegli policajcima kroz tunel
DRAMA U ITALIJI Zatočili 25 ljudi, opljačkali banku, a onda pobjegli policajcima kroz tunel

Nakon razbojništva, dio ekipe presjeo je u drugo vozilo, dok je jedan od njih ukradeni automobil ostavio parkiran u blizini zgrada, ali prije toga ga je iznutra poprskao vatrogasnim aparatom kako bi uništio moguće dokaze.

Policija ih je počela raspetljavati nakon što su dvojica, 44-godišnjak i 47-godišnjak, uhićeni u ožujku ove godine neposredno nakon nove pljačke, ovaj put u zlatarnici u trgovačkom centru na Ljubljanskoj aveniji. Daljnjom istragom povezani su s ranijim razbojništvom u FINA-i, a sredinom travnja pao je i treći član skupine.

Sva trojica su sada iza rešetaka, a protiv njih je podnesena kaznena prijava. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 20.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

