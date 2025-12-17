Trojcu optuženom za dvostruko ubojstvo u Zagrebu produljili pritvor. Prijeti im 40 godina!

Županijski sud u Zagrebu donio je jutros odluku o produljenju istražnog zatvora optuženima za dvostruko ubojstvo Matiji Mašali, Frani Radinoviću i Andreju Bajcu.

Odluka o produljenju pritvora donesena je dan nakon što je protiv trojice okrivljenika podignuta optužnica. Podsjetimo, osumnjičenici su uhićeni prije točno šest mjeseci.

Ako budu proglašeni krivima, prijeti im kazna zatvora do 40 godina. Takva kazna prijeti i Andreju Bajcu, iako nije bio na mjestu zločina, jer se poticanje na ubojstvo prema Kaznenom zakonu kažnjava jednako kao i samo ubojstvo.

Bajac je optužen za dva kaznena djela. Prvo je poticanje na femicid, odnosno da je naručio ubojstvo svoje bivše supruge. Riječ je o prvom slučaju u Hrvatskoj u kojem je netko optužen za to kazneno djelo. Drugo kazneno djelo odnosi se na poticanje na teško ubojstvo iz koristoljublja, osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda, a vezano uz ubojstvo Marijana.

Matija Mašala optužen je za dva teška ubojstva počinjena na podmukao način i iz koristoljublja. Frano Radinović optužen je za pomaganje u dva teška ubojstva, a prema zakonu može biti osuđen kao da je sam počinio kazneno djelo.