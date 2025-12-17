Obavijesti

UBOJSTVO NA MARKUŠEVCU

Trojcu optuženom za dvostruko ubojstvo u Zagrebu produljili pritvor. Prijeti im 40 godina!

Piše Laura Šiprak,
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Zeljko Lukunic/PIXSELL

Odluka o produljenju pritvora donesena je dan nakon što je protiv trojice okrivljenika podignuta optužnica. Podsjetimo, osumnjičenici su uhićeni prije točno šest mjeseci.

Županijski sud u Zagrebu donio je jutros odluku o produljenju istražnog zatvora optuženima za dvostruko ubojstvo Matiji Mašali, Frani Radinoviću i Andreju Bajcu.

Ako budu proglašeni krivima, prijeti im kazna zatvora do 40 godina. Takva kazna prijeti i Andreju Bajcu, iako nije bio na mjestu zločina, jer se poticanje na ubojstvo prema Kaznenom zakonu kažnjava jednako kao i samo ubojstvo.

Bajac je optužen za dva kaznena djela. Prvo je poticanje na femicid, odnosno da je naručio ubojstvo svoje bivše supruge. Riječ je o prvom slučaju u Hrvatskoj u kojem je netko optužen za to kazneno djelo. Drugo kazneno djelo odnosi se na poticanje na teško ubojstvo iz koristoljublja, osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda, a vezano uz ubojstvo Marijana.

Matija Mašala optužen je za dva teška ubojstva počinjena na podmukao način i iz koristoljublja. Frano Radinović optužen je za pomaganje u dva teška ubojstva, a prema zakonu može biti osuđen kao da je sam počinio kazneno djelo.

