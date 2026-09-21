Troje južnokorejskih vojnika ranjeno u eksploziji blizu granice sa Sjevernom Korejom

Troje časnika južnokorejske vojske je ozlijeđeno u eksploziji u ponedjeljak tijekom operacije u zapadnom dijelu Demilitarizirane zone (DMZ) koja razdvaja dvije Koreje, objavio je združeni stožer južnokorejskih oružanih snaga (JCS).

Dvoje časnika je evakuirano helikopterom. Očekuje se da će treći časnik biti prevezen kopnom, a potom će također biti evakuiran helikopterom, priopćio je JCS, no nije pružio daljnje pojedinosti o njihovom stanju.

Južnokorejski mediji su izvijestili da je eksploziju možda prouzročila mina.

Eksplozija se dogodila južno od demarkacijske crte unutar DMZ-a, rekli su iz južnokorejskog združenog stožera.

Strogo čuvana granica dijeli dvije zemlje od Korejskog rata 1950.-1953. koji je završio prekidom vatre umjesto mirovnog sporazuma.

Eksplozije mina i drugih naprava se sporadično događaju unutar i oko Demilitarizirane zone, pri čemu su u više navrata stradali pripadnici oružanih snaga obiju strana.

Sjevernokorejske snage su u ožujku nastavile utvrđivati svoje položaje, postavljanjem mina i podizanjem ograde, prema medijskim izvješćima.

Južnokorejski zakonodavac Yu Yong-weon je ranije ovog mjeseca rekao da minska polja i druge instalacije Sjeverne Koreje prelaze demarkacijsku crtu za otprilike 10-15 metara na šest lokacija u zapadnom dijelu DMZ-a.