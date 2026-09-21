Obavijesti

News

Komentari 0
DEMILITARIZIRANA ZONA

Troje južnokorejskih vojnika ranjeno u eksploziji blizu granice sa Sjevernom Korejom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Troje južnokorejskih vojnika ranjeno u eksploziji blizu granice sa Sjevernom Korejom
Foto: Pool
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Južnokorejski mediji su izvijestili da je eksploziju možda prouzročila mina

Troje časnika južnokorejske vojske je ozlijeđeno u eksploziji u ponedjeljak tijekom operacije u zapadnom dijelu Demilitarizirane zone (DMZ) koja razdvaja dvije Koreje, objavio je združeni stožer južnokorejskih oružanih snaga (JCS).

Dvoje časnika je evakuirano helikopterom. Očekuje se da će treći časnik biti prevezen kopnom, a potom će također biti evakuiran helikopterom, priopćio je JCS, no nije pružio daljnje pojedinosti o njihovom stanju.

Južnokorejski mediji su izvijestili da je eksploziju možda prouzročila mina.

SUSJEDI ZABRINUTI Sjeverna Koreja lansirala dva projektila sa svoje istočne obale
Sjeverna Koreja lansirala dva projektila sa svoje istočne obale

Eksplozija se dogodila južno od demarkacijske crte unutar DMZ-a, rekli su iz južnokorejskog združenog stožera.

Strogo čuvana granica dijeli dvije zemlje od Korejskog rata 1950.-1953. koji je završio prekidom vatre umjesto mirovnog sporazuma.

Eksplozije mina i drugih naprava se sporadično događaju unutar i oko Demilitarizirane zone, pri čemu su u više navrata stradali pripadnici oružanih snaga obiju strana.

Sjevernokorejske snage su u ožujku nastavile utvrđivati svoje položaje, postavljanjem mina i podizanjem ograde, prema medijskim izvješćima.

Južnokorejski zakonodavac Yu Yong-weon je ranije ovog mjeseca rekao da minska polja i druge instalacije Sjeverne Koreje prelaze demarkacijsku crtu za otprilike 10-15 metara na šest lokacija u zapadnom dijelu DMZ-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'
ZATRPALI JAMU OTPADOM

HDZ-ovom načelniku prekipjelo: 'Općina nam je puna otpada, a država kaže da se malo strpim'

Otpad je stigao 2008. u Prominu. Načelnik Tihomir Budanko traži sanaciju od 2017. Institucije su tražile strpljenje i osnivale povjerenstva, ali problem još nije riješen...
OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela
NOVO POSKUPLJENJE

OVO SU NOVE CIJENE GORIVA Vlada intervenirala zbog dizela

Eurosuper će tako poskupjeti za jedan cent po litri, dok će cijena Eurodizela porasti za šest centi
ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!
ZABRINJAVAJUĆE KOLIČINE

ZABORAVLJENI EKOCID U ribama iz Kupe i danas ima kemijskog otrova ispuštanog do 1985.!

Studija objavljena prije samo četiri mjeseca u časopisu Environments analizirala je kemijske otrove u ribama iz hrvatske Kupe. Autori su ustanovili zabrinjavajuće količine kemikalija u ribama i povezali to s onečišćenjem Kupe PCB-om koji je od 1962. do 1985. ispuštan iz slovenske tvornice. Dugotrajna konzumacija ribe iz Kupe može predstavljati rizik za zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026