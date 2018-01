Luda sreća: Majka s bebom za dlaku je izbjegla smrt u orkanu

Na šokantnoj snimci nadzornih kamera iz mjesta Horst u Nizozemskoj vidi se kako se žena koja je jutros ulicom gurala dječja kolica samo pukim slučajem izvukla bez posljedica. Na videu koji je objavio nizozemski de telegraaf vidi se kako oluja čupa stablo i baca ga na pločnik, tik pred noge majke. Stablo je pri padu odlomilo i dio krova, a grane su samo okrznule šokiranu ženu. U snažnom nevremenu u Nizozemskoj poginulo je troje ljudi, a u zemlji je oglašeno ozbiljno, "crveno" upozorenje na opasnost od teške vremenske nepogode.

Unbelievable! Extremely unlucky and then so exceptionally lucky! Unbelievable! Extremely unlucky and then so exceptionally lucky! Horst, the Netherlands today, under windstorm #Friederike! Report: Lars Gooren - thank you (Y) Posted by Severe Weather Europe on 18. siječnja 2018

Brzina vjetra u oluji koja je danas poharala Nizozemsku penje se i do 140 kilometara na sat. Amsterdamska zračna luka Schipol, jedna od najprometnijih u Europi, za sada ne može sa sigurnošću reći kada će zrakoplovi poletjeti.

for everyone who doesn’t know how real / bad the storm is in the Netherlands. pic.twitter.com/Gcs8NaF8Br — michelle!! | 21 (@froyslaugh) January 18, 2018

Na Twitteru su brojni Nizozemci objavili fotografije srušenih stabala i prevrnutih kamiona.

Policija je zatvorila središte Almere, grada od 200.000 stanovnika, istočno od Amsterdama i preko društvenih mreža upozorila ljude da budu oprezni i ostanu u svojim domovima.

Na internetskoj stranici ministarstva prometa navodi se da su snažni udari vjetra prevrnuli na cestama 17 kamiona.

Snažni vjetra uništio je željezničke pruge i električne vodove, prenosi BBC.

Orkan Friederike s naletima vjetra i do 160 km/h je i u dijelovima Njemačke potpuno zaustavio zračni i željeznički promet a vlasti apeliraju na građane da ne napuštaju stanove bez nužne potrebe.

U nekoliko saveznih pokrajina u četvrtak je otkazana nastava u osnovnim i srednjim školama.

U Ruhrskoj oblasti, koja se prva našla na udaru orkana koji je stigao sa sjeverozapada, jak vjetar je odnio krovove s brojnih zgrada i rušio stabla.

U tom dijelu Njemačke je oko 100.000 stanovnika ostalo bez električne energije zbog oštećenja na mreži dalekovoda.

😲 RT @RobH1913: @BreakingNLive Maybe not the best moment to do this kind of projects in the Netherlands.. #storm pic.twitter.com/5asqjdOCLk — Harm (@Harm040) January 18, 2018

U Dusiburgu je grad sirenama za uzbunu građane upozorio na opasnost od orkana.

Nakon što je u susjednoj Nizozemskoj obustavljen promet u zračnoj luci Amsterdam, oko podneva je u potpunosti ili djelimice obustavljen promet u zračnim lukama Koeln/Bonn, Frankfurt i Muenchen.

Očekuje se da će orkansko nevrijeme u popodnevnim satima stići i na istok Njemačke.