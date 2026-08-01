Više podataka bit će poznato nakon očevida
UŽAS
Troje mrtvih u požaru u Zagorju
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Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, potvrdili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.
Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je u 7.24 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene žurne službe.
Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate. Policija će obaviti očevid, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o uzroku požara i identitetu poginulih.
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