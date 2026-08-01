Troje mrtvih u požaru u Zagorju

Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u požaru obiteljske kuće u Svetom Križu Začretju, potvrdili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Vatrogasni operativni centar dojavu o požaru zaprimio je u 7.24 sati, nakon čega su na mjesto događaja upućene žurne službe.

Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate. Policija će obaviti očevid, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više informacija o uzroku požara i identitetu poginulih.