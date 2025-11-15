Troje mrtvih u razornoj oluji Claudia u Portugalu! Nevrijeme je poharalo i Britaniju i Irsku...

U velikom nevremenu koje je uzrokovala oluja Claudia poginule su tri osobe, a ozlijeđeni su deseci u Portugalu, rekle su vlasti u subotu, dok su u Velikoj Britaniji spasioci organizirali evakuacije zbog velikih poplava u Walesu i Engleskoj.

Portugal i dijelovi susjedne Španjolske suočili su se s ekstremnim vremenskim uvjetima zbog oluje Claudia, koja je dospjela do dijelova Britanije i Irske u subotu.

Spasioci su u četvrtak pronašli tijela starijeg para u njihovom poplavljenom domu u Fernao Ferru, s druge obale rijeke Tajo od Lisabona. Navodno su spavali i nisu uspjeli pobjeći jer je voda narasla tijekom noći.

U subotu je tornado pogodio Albufeiru na jugu Portugala, rekle su hitne službe.

Na snimci s udaljenosti, objavljenoj na internetu, može se vidjeti kako tornado uništava kamp, a regionalni zapovjednik civilne zaštite Vitor Vaz Pinto rekao je da je poginula 85-godišnja Britanka.

Dvadeset osam osoba ozlijeđeno je u obližnjem hotelu, od kojih je dvoje u bolnici s teškim ozljedama, rekao je.

Portugalska meteorološka služba IPMA stavila je cijeli Algarve i okruge Beja i Setubal na drugi najviši stupanj uzbune.