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STANJE NEPROMIJENJENO

Troje ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje se bore za život u Vinogradskoj bolnici

Piše Bojana Mrvoš,
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Troje ozlijeđenih u požaru u Omišu i dalje se bore za život u Vinogradskoj bolnici
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Klinika za traumatologiju Zagreb | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Imaju opekline od 40 do 70 posto površine tijela, dok su dodatnom dijagnostikom utvrđene, poručuju iu KBC-a Sestara milosrdnica u Zagrebu. Ozlijeđene se liječi na Klinici za traumatologiju

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju, i dalje je nepromijenjeno, priopćeno je iz Vinogradske. Pacijenti su smješteni na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji, i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. 

- Kao što smo već javljali, uz opekline od 40 do 70 posto površine tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su i inhalacijske ozljede kod svih pacijenata, napominju. 

Izjavu za medije o zdravstvenom stanju muškarca koji se zapalio na Markovom trgu dali su predstavnici Klinike za traumatologiju
Izjavu za medije o zdravstvenom stanju muškarca koji se zapalio na Markovom trgu dali su predstavnici Klinike za traumatologiju | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako je u subotu za 24sata objasnio dr. med. Zoran Barčot, specijalist dječje kirurgije za opekline i plastičnu kirurgiju u Klinici za dječje bolesti Zagreb, opekline velike površine tijela, pogotovo duboke opekline, pune debljine kože, iznimno su teške i po život kritično opasne ozljede. U Klaićevu je iz Splita prevezena 17-godišnja djevojka, stradala u Omišu.

- Pogotovo ako su pritom, osim kože, udisanjem vrelog zraka, dima i toksičnih produkata izgaranja, kao ovim slučajevima požara, zahvaćeni dišni putevi. Radi toga unesrećene osobe zahtijevaju strojnu ventilaciju. Osim kože i dišnih puteva, opeklinskom bolešću zahvaćeni su i drugi organski sustavi u tijelu, napominje dr. Barčot. 

Omiš: Posljedice požara nedaleko mjesta Medići
Omiš: Posljedice požara nedaleko mjesta Medići | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Početna medicinska skrb, postupci reanimacije i održavanja života i rada vitalnih organa prioritetno se provodi u jedinicama intenzivne njege od strane anestezioloških timova, u suradnji su kirurški timovi koji po relativnoj stabilizaciji općeg stanja pacijenta s opeklinama postupno, i temeljem kliničkog lokalnog nalaza, započinju s učestalim kirurškim zahvatima prema utvrđenim postupnicima: toaleti opečenih površina, procjeni dubine opečenih površina, odstranjenju mrtvih slojeva kože, zaštiti ranjavih površina razlučitim vrstama obloga za opeklinske rane, postupcima transplantacije različitim vrstama prirodne, kadaverične, umjetne i uzgojene kože, opisuje dr. Barčot liječenje pacijenata s teškim opeklinama. Ono je u takvih bolesnika uvijek timsko, u njega je redovito uključen i veliki broj drugih specijalnosti bolničke medicine, dodaje.

- Rezultati i ishodi liječenja kod najtežih slučajeva ovise o brojnim unutarnjim i vanjskim faktorima samog bolesnika, kao i uvjetima liječenja u specijaliziranim odjelima i centrima za opekline i plastičnu kirurgiju, čiji timovi imaju iskustvo u radu s bolesnicima s opeklinama, zaključuje. Kako napominje, liječenje kod opsežnih dubokih opeklina uvijek je neizvjesno i dugotrajno, unatoč iskusnim medicinskim timovima koji ga provode, i dostupnoj opremi za liječenje.

- Estetski i funkcionalni ožiljci u kasnijoj fazi rehabilitacije postupno se, kad je to moguće, saniraju plastično-rekonstrukcijskim kirurškim zahvatima, fizikalnom terapijom, kompresivnom odjećom, silikonskim preparatima, laserskim tretmanima. Oporavak je dugotrajan i zahtjevan, kako za samog bolesnika, tako i za njegovu najbližu obitelj, čija je podrška neizmjerno potrebna u svim fazama liječenja i rehabilitacije, pojašnjava dr. Barčot. 

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