Troje ozlijeđenih u sudaru četiri auta u Dupcima. Kaos i u Zadru, autom naletio na pješake?!

Tri su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se malo iza 20 sati dogodila u Dupcima na Jadranskoj magistrali, javljaju nam iz PU splitsko-dalmatinske. U nesreći su sudjelovala četiri automobila, a ozlijeđene osobe prevezene su na pružanje liječničke pomoći. Priroda ozljeda za sada nije poznata.

Očevid je u tijeku, a promet se odvija jednim trakom uz regulaciju policijskih službenika koji su na terenu.

Prometna nesreća s ozlijeđenim osobama dogodila se i na prometnici Put Dikla u Zadru. Policija je dojavu zaprimila u 18 sati i 30 minuta, nakon čega su na teren odmah upućene sve žurne službe, piše Zadarski list.

Do nesreće je navodno došlo kada je jedno od vozila izgubilo kontrolu, izletjelo s kolnika i naletjelo na pješake koji su se nalazili u blizini, piše neslužbeno portal.

S obzirom na to da je riječ o jednosmjernoj ulici, promet je trenutno obustavljen, a policija obavlja očevid te će više informacija biti dostupno po njegovu završetku.