Troje ozlijeđeno u nevremenu u Zagrebu: 'Padala su stabla. Nadamo se da sad sve jenjava'

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet rekao je da je u utorak u nevremenu troje građana lakše ozlijeđeno - dvoje u predjelu Tuškanca, jedna u predjelu Maksimirske ceste te su svi zbrinuti, a naglasio je i kako je bilo 300-tinjak poziva građana prema Centru 112.

Korlaet je novinarima rekao da je u Zagrebu vjetar puhao na mahove do 90 kilometara na sat, bilo je više padova stabala diljem grada, prije svega na Savskoj i na Maksimirskoj cesti gdje su stabla pala na tramvajske vodove pa su onda vatrogasci morali uskočiti ZET-u i pomoći da se ta stabla maknu, što je i učinjeno. U Savskoj je tramvajski promet pušten, a u Maksimirskoj su se rješavali kablovi koji napajaju tramvaje.

Iz Grada su izvijestili da je od 16 sati ponovno uspostavljen tramvajski promet Maksimirskom.

Istaknuo je kako su radnici Zrinjevca, njih 50-ak, te po 25 radnika Vodoopskrbe i odvodnje i Zagrebačkih cesta na terenu i saniraju posljedice nevremena.

Korlaet kaže da nevrijeme koje je danas pogodilo Zagreb nije bilo toliko jako kao što je bilo ono krajem ožujka te se nadaju da će do 18 sati jenjavati.

Zagreb: Palo stablo na Maksimirskoj, blokiran promet, vatrogasci na terenu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je da je bilo velikih problema u tramvajskom prometu, a u autobusnom prometu još možda i više.

Rekao je da je autobusni promet popodne stabilan, voze sve linije osim linije 140 za Sljeme zbog pada stabala i zimskih uvjeta na Sljemenu. Također, od jutra ne vozi ni žičara Sljeme, zbog upozorenja na nevrijeme nisu niti kretali s vožnjom.

Što se tramvaja tiče, problem koji su imali na Savskoj je saniran, uspostavljen je promet svih tramvajskih linija koje prolaze tom cestom. U blokadi je bio tramvajski promet Maksimirskom cestom gdje su se dogodila dosta velika oštećenja na mreži gornjeg voda. Od 16 sati je ponovno uspostavljen.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je da su od oko 11 sati, od kada je počelo nevrijeme pa do poslijepodne, zagrebački vatrogasci odradili 70-ak intervencija, a uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, dijelova stabala s prometnica, sa žica i s automobila.

Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta, poput limova, ograda i sličnog. Usred tog nevremena imali su i dosta veliki požar krovišta kuće u Retkovcu, na terenu su bila četiri vatrogasna vozila i taj je požar brzo ugašen.

Jembrih je napomenuo da je vatrogascima prioritet u intervencijama bio javni i cestovni prijevoz.

Najavio je da imaju za odraditi još 10-ak intervencija gdje čekaju da se završi uviđaj ili one koje bi mogle potrajati jer ima velikih količina lima i sličnog.