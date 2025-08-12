Trojica Britanaca osumnjičena za silovanje Hrvatice puštena na slobodu: Uplatili po 30.000 €

Trojica Britanaca koji su prošlog mjeseca završili u splitskom zatvoru zbog kaznene prijave za silovanje 28-godišnje državljanke Hrvatske u hotelu u Dalmaciji pušteni su na slobodu nakon što su položili po 30 tisuća eura jamstva i obećali da će se uredno odazivati sudskim pozivima. U nastavku postupka branit će se tako sa slobode, javlja Dalmatinski portal.

Nedugo nakon što je došao u zatvor na Bilicama, prvookrivljenom je jedan pritvorenik slomio vilicu. Poslan je u bolnicu i operiran.

Nakon operacije vraćen je u zatvor, ali ni tamo se nije predugo zadržao. Čim su sređene sve formalnosti oko uplate jamstva, Britanci su pušteni, piše DP.

Dvojica osumnjičenika su porijeklom s Kosova, no već duže vrijeme žive u Britaniji i imaju državljanstvo. Treći je osumnjičenik rođen u Britaniji.