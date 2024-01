Trojica mladića napala vlasnika sanjkališta i razbila inventar: 'Ne znam što ih je obuzelo...'

Ne možete doći i uništavati tuđu imovinu, to je neoprostivo. To što mi je slomljena ruka čak me manje smeta od činjenice da su ti momci napravili takav nered, da su dali sebi slobode da misle da mogu raditi što hoće, ali to tako ne može – govori nam Hrvoje Račić (51), pionir zimskog turizma u Općini Lovinac u Lici. Na njegovom obiteljskom izletištu, odnosno sanjkalištu Cvituša, u nedjelju oko dva ujutro Račića su napala trojica mlađih izgrednika iz Gračaca. Porazbijali su dio inventara u ugostiteljskom objektu gdje se u subotu na nedjelju održavao zabavni program. Na Račića su fizički nasrnuli te ga gurnuli pri čemu je slomio ruku.

- Više bih to opisao kao vandalizam nego kao napad. Ne mogu procijeniti kolika je šteta jer ne mjerimo štetu samo u stvarima. Naime, mi smo u nedjelju ustvari trebali imati udarni dan jer je bio lijep zimski, snježni dan, a nismo mogli otvoriti zbog očevida koji je trajao do jedan popodne. Nakon što su policajci otišli, tek onda smo mogli ući u lokal i sve pospremiti, a kad smo završili bilo je već tri popodne tako da se ne bih se usudio raditi procjene. Razbili su kasu i još nešto inventara, zaista nije bio lijep prizor – govori nam Račić dodajući kako momke zna iz viđenja.

- Povremeno dođu kod nas, stvarno ne znam što ih je obuzelo tu večer. Mi smo inače jedno mirno obiteljsko mjesto gdje dolaze mladi, dođu se zabaviti i uživati, a oni su to narušili, taj neki imidž koji gradimo. Ovo je srećom, izdvojeni incident, a mi ćemo se ubuduće truditi biti još bolji, samo to mogu reći. Njihove obitelji su se ispričale i to je lijepo od njih – kaže Račić.

Iz PU ličko-senjske izvijestili su kako je prema dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 24-godišnjak iz Gračaca počinio kazneno djelo nanošenja teške tjelesne ozljede. Navode i kako se istraga nastavlja, s obzirom na to da je istu noć više osoba uništilo inventar unutar ugostiteljskog objekta na Cvituši, inače popularnom zimskom odredištu gostiju iz Like, ali i brojnih dalmatinskih gradova južno od Sv. Roka. Prema neslužbenim informacijama, vandalskom činu kumovao je i alkohol.