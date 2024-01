Trojica napadača iz Vukovara i njihov pomagač idu iza rešetaka

Grupa pripadnika navijačke skupine BBB, bez ikakvog povoda, u subotu navečer je u centru Vukovara pretukla pet maloljetnika od 15 godina. Dječaci su teže ozlijeđeni. Roditelji kažu da poznaju neke napadače, prepoznala su ih i napadnuta djeca.

Policija je uhitila petoricu muškaraca za koje se vjeruje da su maloljetnicima nanijeli teške tjelesne ozlijede.

Četvorki je odeđen istražni zatvor zbog straha od utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Jedan od njih naveden je samo kao pomagač, odnosno sumnjiči se da je iznajmio stan u Vukovaru radi skrivanja ostatka napadača, piše Danas.hr.

Jednog 23-godišnjaka uhitili su odmah nakon incidenta u samom centru grada, a njegov odvjetnik Davor Ćavar ističe za RTL da njegov branjenik negira sudjelovanje u premlaćivanju.

- To je nekakva njihova sumnja, vjerojatno su provjerili njegov identitet i s obzirom na nekakva ranija slična kaznena djela, pretpostavljam da je zbog toga došlo do sumnje da bi on mogao biti počinitelj - rekao je Ćavar.