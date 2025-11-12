Obavijesti

News

Komentari 0
OSTAO BEZ NOVCA

Trojica opljačkala i ozlijedila stranog taksista u Zagrebu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Trojica opljačkala i ozlijedila stranog taksista u Zagrebu
Foto: ILUSTRACIJA/Matija Habljak/PIXSELL

Kriminalističko istraživanje u tijeku

Trojica nepoznatih počinitelja opljačkala su taksista (38), stranca s dozvolom za boravak u Republici Hrvatskoj u utorak u Novom Zagrebu, piše zagrebačka policija.

PRIJETI IM DELOŽACIJA Mjesecima nije isplatio plaću stranim radnicima. Sad otvara novi restoran u centru Zagreba
Mjesecima nije isplatio plaću stranim radnicima. Sad otvara novi restoran u centru Zagreba

Ukrali su mu nekoliko desetaka eura, a lakše je ozlijeđen.

KriminalIstičko istraživanje u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...
GABI, IZDRŽI!

Živote, robijo! Gabrijela Žalac u zatvoru smije trošiti samo 30 € na dan! Za doručak čaj i kruh...

Bivša premijerova miljenica Gabrijela Žalac prvi dan u zatvoru provela je sama u ćeliji. Za doručak je imala čaj, kruh i namaze. U Požegi će imati i frizera, a može i raditi
Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja
UGOVOR KLAIĆEVE S PRIVATNOM KLINIKOM

Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja

U Klaićevoj se termini za neuropedijatra daju za srpanj 2026.• Za psihijatra u Klaićevoj djeca moraju čekati do rujna 2026. • Ministarstvo zna da je Klaićeva potpisala ugovor s privatnom Poliklinikom Helena u vlasništvu supruge bivšeg ravnatelja Klaićeve Gorana Roića
Uhićenja diljem Hrvatske zbog kokaina: Najviše prodavali po Osijeku, uhićeno petoro
NOVA AKCIJA USKOKA

Uhićenja diljem Hrvatske zbog kokaina: Najviše prodavali po Osijeku, uhićeno petoro

Uhićenja u četiri grada, sumnja se na zločinačko udruženje dilera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025