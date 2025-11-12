Kriminalističko istraživanje u tijeku
OSTAO BEZ NOVCA
Trojica opljačkala i ozlijedila stranog taksista u Zagrebu
Čitanje članka: < 1 min
Trojica nepoznatih počinitelja opljačkala su taksista (38), stranca s dozvolom za boravak u Republici Hrvatskoj u utorak u Novom Zagrebu, piše zagrebačka policija.
Ukrali su mu nekoliko desetaka eura, a lakše je ozlijeđen.
KriminalIstičko istraživanje u tijeku.
