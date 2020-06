Trojica silovala djevojku, sud u Čakovcu ih oslobodio, jer žrtva nije bila 'dovoljno nemoćna'

Djevojka je silovana iako se pokušala obraniti, i sam sud je potvrdio da je djevojka silovana, ali silovatelji su oslobođeni jer je Državno odvjetništvo napravilo grešku u sastavljanju optužnice

<p>Od listopada 2000. do ožujka 2020., trajalo je suđenje trojici muškaraca za silovanje djevojke. Nakon dva desetljeća suđenja zatvorenog za javnost oslobođeni su iako je sud utvrdio da su djevojku silovali, ali ih je državno odvjetništvo optužilo po pogrešnoj točki Kaznenog zakona. Naime, Odvjetništvo ih je optužilo da su "počinili kazneno djelo protiv spolne slobode nad nemoćnom osobom", ali tijekom suđenja je utvrđeno da djevojka ne zadovoljava sve uvjete da bi bila smatrana nemoćnom i muškarci su oslobođeni, javlja <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/trojica-silovala-djevojku-sud-u-cakovcu-ih-oslobodio-zbog-teske-pogreske-dorha/2191336.aspx" target="_blank">Index</a>.</p><p>Sve je počelo s nekoliko pića u kafićuo 20. listopada 2000. godine u Čakovcu. Djevojka je popila nekoliko bambusa, nakon čega se osjećala ošamućeno, tijelo joj postalo teško i izgubila je doticaj s realnošću. Ona ne zna je li joj netko možda ubacio kakvu drogu u piće.</p><p>"Čudno su je gledali zato što se od jednog 'bambusa' tako osjećala. Govorili su joj da se napila, Š. je govorio da će joj njegova mama skuhati juhicu, a M. da idu kod Š... Pristala je jer se osjećala loše, pa se nije usudila ići kući", opisao je sud trenutke koji su prethodili silovanju.</p><p>Kako je na sudu ispričala žrtva, kad su došli u kuću, djevojka i jedan od muškaraca su se počeli ljubiti i maziti, a onda su u sobu ušla dvojica i nasrnuli na nju.</p><p>U spisu je mučan iskaz žrtve o tome što se točno dogodilo tog dana u kući jednog od optuženih. Iz spisa je jasno vidljivo da je djevojka pružala otpor, protivila se spolnom odnosu i pokušala je učiniti sve da spriječi muškarce da je siluju. Tjedan dana kasnije žrtva se obratila savjetovalištu Zavoda za javno zdravstvo te prijavila muškarce za silovanje, navodi <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/trojica-silovala-djevojku-sud-u-cakovcu-ih-oslobodio-zbog-teske-pogreske-dorha/2191336.aspx" target="_blank">Index</a>.</p><p>Sud je njezin iskaz prihvatio kao istinit, a obranu optuženih je odbacio kao pokušaj izbjegavanja odgovornosti, ali oni su na kraju ipak oslobođeni. Žrtva silovanja preboljela je cerebralnu paralizu zbog koje su joj djelomično oduzete noge, što je Državno odvjetništvo uvrstilo u optužnicu. Kazna za silovanje nemoćne osobe nešto je teža jer je i samo djelo gnjusnije, no upravo zbog takve kvalifikacije proces je otišao u korist optuženih.</p><p>Naime, sud je zaključio da se nemoćna osoba ne može ni braniti ni protiviti, a djevojka se i protivila i branila od silovanja pa nije bila nemoćna.</p><p>"Nema sumnje da se žrtva, unatoč svom stanju, kritične zgode mogla i da se opirala spolnim odnosima, i to ne samo plačem i verbalnim protivljenjem postupcima 1., 2. i 3. optuženika, već i fizički, odguravanjem 3. optuženog M. od sebe, zatvaranjem usta i okretanjem glave lijevo-desno, te odupiranjem u ormar u cilju odguravanja 2. optuženika", opisao je sud kako se djevojka branila od silovanja i tako zaključio da je se zbog toga ne može proglasiti nemoćnom osobom.</p><p>"Unatoč tome što ih svojim postupanjem nije uspjela spriječiti da nad njom izvrše spolne odnose i što u fizičkom smislu pruženi otpor nije imao kvalitetu otpora osobe koja nema tjelesnih mana i nije u alkoholiziranom stanju, on je bio ozbiljan, jer se takvim ima smatrati svaki otpor koji u konkretnim uvjetima u dovoljnoj mjeri izražava stav žrtve protivljenju obljubi, a njen otpor je bio upravo takav, jer su optuženici na temelju tog otpora nedvosmisleno mogli shvatiti da žrtva D. P., sada M. s njima ne želi imati spolni odnos, odnosno da se protivi obljubi", stoji u obrazloženju oslobađajuće presude, prenosi <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/trojica-silovala-djevojku-sud-u-cakovcu-ih-oslobodio-zbog-teske-pogreske-dorha/2191336.aspx" target="_blank">Index</a>.</p><p>Da skratimo - djevojka je silovana iako se pokušala obraniti, i sam sud je potvrdio da je djevojka silovana, ali nakon 20 godina sudskog procesa silovatelji su oslobođeni jer je Državno odvjetništvo napravilo grešku u sastavljanju optužnice, odnosno žrtva nije, prema sudu, bila dovoljno nemoćna.</p>