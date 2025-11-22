Trojicu stranaca uhitili u Osijeku zbog krijumčarenja cigareta

Provedenim izvidima djelatnici Sektora kriminalističke policije utvrdili su da su uskladištene cigarete bile namijenjene tržištu zapadne Europe, a uhićeni osumnjičenici su ih krijumčarili u posebno prerađenim prostorima vozila.

Pretragom skladišta, kao i vozila kojima su se koristili, po nalogu osječkog Županijskog suda u Osijeku, pronađeno je i oduzeto više od 10 tisuća kutija cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija RH, a od stranih državljana privremeno su oduzeta i dva vozila s prikolicama.

Vrijednost zaplijenjenih cigareta na hrvatskom tržištu procjenjuje se na oko 40 tisuća eura, dok je ona na europskom tržištu i veća, naveli su u policiji.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske Policijske uprave, uz kaznenu prijavu osječkom Općinskom državnom odvjetniku zbog sumnje u kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora.