ROBA ZA ZAPADNU EUROPU

Trojicu stranaca uhitili u Osijeku zbog krijumčarenja cigareta

Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Osječko-baranjska policija uhitila je u Osijeku trojicu stranih državljana koji su na području grada iznajmili skladište za čuvanje krijumčarenih cigareta, čija se vrijednost procjenjuje na najmanje 40 tisuća eura

Provedenim izvidima djelatnici Sektora kriminalističke policije utvrdili su da su uskladištene cigarete bile namijenjene tržištu zapadne Europe, a uhićeni osumnjičenici su ih krijumčarili u posebno prerađenim prostorima vozila.

Pretragom skladišta, kao i vozila kojima su se koristili, po nalogu osječkog Županijskog suda u Osijeku, pronađeno je i oduzeto više od 10 tisuća kutija cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija RH, a od stranih državljana privremeno su oduzeta i dva vozila s prikolicama.

Vrijednost zaplijenjenih cigareta na hrvatskom tržištu procjenjuje se na oko 40 tisuća eura, dok je ona na europskom tržištu i veća, naveli su u policiji.

OČEVID U TIJEKU Užas u Splitu: Vozačica usmrtila pješakinju pa pobjegla! Policija ju je brzo pronašla i privela
Užas u Splitu: Vozačica usmrtila pješakinju pa pobjegla! Policija ju je brzo pronašla i privela

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku osječko-baranjske Policijske uprave, uz kaznenu prijavu osječkom Općinskom državnom odvjetniku zbog sumnje u kazneno djelo izbjegavanja carinskog nadzora.

