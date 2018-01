Tromblon produžio ultimatum Plenkoviću sve do ponedjeljka

Ratni veteran Petar Janjić Tromblon koji je premijeru Andreju Plenkoviću dao ultimatum od 72 sata da riješi problem sa Slovenijom, danas se ipak predomislio. U razgovoru za N1 kazao je da će taj rok, koji je trebao isteći za 24 sata, produžiti do ponedjeljka.

"Pomaknuli smo rok do ponedjeljka ujutro zbog svih događaja. Dužan sam reći da hrvatski narod ne plaća Plenkovića da igra stolni tenis sa slovenskim premijerom, nego da donosi konkretne odluke", rekao je Janjić.

Od najave prosvjeda, odnosno slanja brodica u Savudriju ne odustaje.

"Imam puno prijatelja Slovenaca s kojima sam u kontaktu, njima isto ne odgovara ova opasna situacija. Mi smo sada donijeli odluku da stanemo malo na loptu jer moramo poštivati odluku hrvatskih ribara jer ti ljudi ipak žive od svog kruha. Naše je da dođemo tamo i upozorimo Vladu da ubrza proces u interesu ribara, ali i turizma", kazao je.

Tromblon je rekao da bi od svog nauma odustali ako im ribari poruče da to ne rade.

U slučaju da se ipak odluče krenuti brodovima, Janjić je objasnio kako bi to trebalo izgledati: "Uplovljavanje brodova u Savudrijsku valu, do sredine. Mi bismo napravili fini koridor plovila s kojim bismo stavili do znanja da je to nepovrediva granica Republike Hrvatske i da mi kao građani imamo pravo organizirati prosvjedni skup, mi bismo to nazvali 'regatom za Savudriju'. Ovo nije poziv na nasilje, ovo je poziv na razum. Slovenska se policija danas služi nasiljem i terorizmom. Mi imamo pravo na samoobranu".