Troskot: 'Karlovac pati od velikomandićevske agresije'

Troskot je rekao da grad pati od "velikomandićevske agresije" i da bi takvo upravljanje dobro došlo agresoru 1991. da preuzme grad. Troskot je rekao da je problem kakvoće vode za ljudsku potrošnju mučio neke četvrti, a da sada mori cijeli grad.

"Karlovac pati od velikomandićevske agresije jer je uništen vodovod, presječeni su prometni pravci, a život Karlovčana je sveden na improvizaciju i svakodnevno snalaženje. Ovakvo upravljanje gradom bi se moglo usporediti s alatom koji bi 1990-ih jako dobro došao generalu Blagoju Adžiću, primjerice, pa da se bez ispaljenog metka preuzme grad upravo zbog nesposobne uprave, uhljebničkog zapošljavanja i nerješavanja problema", rekao je Troskot.

Ustvrdio je da je direktor tvrtke Vodovod i kanalizacija Miroslav Vukovojac imenovan po nezakonitom procesu i da je nesposoban za vođenje takvog sustava, a da Mandić utoliko ima dvostruku odgovornost kao gradonačelnik i kao predsjednik skupštine tog trgovačkog društva.

"Cijenu za to plaća cijeli Karlovac. Osim što je nesposoban, vidi se po izjavama u medijima da Vukovojac ne razumije uopće tematiku. Razlozi za ovakvu vodu u Karlovcu se traže još u vremenu austrijskog cara Franje Josipa I. umjesto da se uđe u koštac s obećanjima nekadašnjeg direktora Ivana Mrzljaka da se zamijeni sto kilometara cijevi, a nije ih se mijenjalo. Ako bi ih se započelo mijenjati dinamikom koju je najavio Vukovojac, za to će trebati 28 godina", rekao je Troskot.

Spomenuo je i da je Dejan Tomljenović "glavna osoba za vodoopskrbu u Karlovcu" i da je trebao postati tehnički direktor, no da je to spriječila središnja država jer je vidjela da se "namješta osobu koja je doslovno dovedena iz kafića s natjecanja u pikadu".

"To je izuzetno zahtjevno i tehnički usmjereno poslovanje i ne može se postaviti osoba koja se bavila pikadom da vodi cijeli sustav", ustvrdio je Troskot.

Dodao je da su Vukovojac, Tomljenović i zamjenik direktora Mrzljak glavni u toj tvrtki, a da Mrzljak provodi kadrovsku čistku.

"Ovo nije samo Mandićev problem, nego problem i premijera Andreja Plenkovića koji je u kampanji za lokalne izbore triput došao u Karlovac", rekao je Troskot.