Troskot tvrdi: Prebacivanje financiranja onkoloških lijekova na bolnice urušit će sustav

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u ponedjeljak je upozorio da će predložena odluka kojom bi se financiranje onkoloških lijekova prebacilo s Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na bolnice dovesti do urušavanja cijelog zdravstvenog sustava. "To će dovesti do stvarne destabilizacije i kaosa unutar zdravstvenog sustava. Sada već opominjemo Vladu da ne idu u tom smjeru da se onemogući liječenje onkoloških pacijenata, posebno djece", istaknuo je je Troskot na konferenciji za novinare.

Zahtjeva i da se ta odluka hitno povuče s prijedloga dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća HZZO-a koja će se održati u srijedu, 26. studenog, a trebala bi vrijediti od 1. siječnja 2026.

Troskot je ustvrdio da će bolnice tada iz novčanih sredstava iz kojih plaćaju sve svoje troškove morati pokrivati i troškove terapija za pacijente oboljele od onkoloških bolesti.

Ako znamo da financijski položaj bolnica u Hrvatskoj nije jednak, onda se zna i da će ta odluka u praksi dovesti do razlika među pacijentima tj. smanjit će se dostupnost liječenja, ocijenio je.

S obzirom na to da bolnice već imaju neisplaćene obveze prema veledrogerijama više od godinu dana, to znači i da će veledrogerije smanjiti isporuku onkoloških lijekova prema bolnicama koje su ionako same po sebi nelikvidne, upozorio je Troskot.

Navodeći da je HZZO u plusu sve ove godine, Troskot se upitao zbog čega se financiranje onkoloških lijekova prebacuje na bolničke proračune koji su u minusu.

"To je izrazito opasna situacija i presedan koji se nikada nije dogodio. To može dovesti do u potpunosti urušavanja zdravstvenog sustava", ocijenio je.