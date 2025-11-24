Obavijesti

News

Komentari 0
KRITIZIRA PRIJEDLOG

Troskot tvrdi: Prebacivanje financiranja onkoloških lijekova na bolnice urušit će sustav

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Troskot tvrdi: Prebacivanje financiranja onkoloških lijekova na bolnice urušit će sustav
Zagreb: Zvonimir Troskot upozorava javnost na izmjene HZZO-a vezanih uz financiranje lijecenja onkoloskih pacijenata | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Troskot je ustvrdio da će bolnice tada iz novčanih sredstava iz kojih plaćaju sve svoje troškove morati pokrivati i troškove terapija za pacijente oboljele od onkoloških bolesti

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u ponedjeljak je upozorio da će predložena odluka kojom bi se financiranje onkoloških lijekova prebacilo s Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na bolnice dovesti do urušavanja cijelog zdravstvenog sustava. "To će dovesti do stvarne destabilizacije i kaosa unutar zdravstvenog sustava. Sada već opominjemo Vladu da ne idu u tom smjeru da se onemogući liječenje onkoloških pacijenata, posebno djece", istaknuo je je Troskot na konferenciji za novinare.

Zahtjeva i da se ta odluka hitno povuče s prijedloga dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća HZZO-a koja će se održati u srijedu, 26. studenog, a trebala bi vrijediti od 1. siječnja 2026.

Troskot je ustvrdio da će bolnice tada iz novčanih sredstava iz kojih plaćaju sve svoje troškove morati pokrivati i troškove terapija za pacijente oboljele od onkoloških bolesti.

PROMJENA NAKON 13 GODINA Nikola Grmoja postao šef Mosta
Nikola Grmoja postao šef Mosta

Ako znamo da financijski položaj bolnica u Hrvatskoj nije jednak, onda se zna i da će ta odluka u praksi dovesti do razlika među pacijentima tj. smanjit će se dostupnost liječenja, ocijenio je.

S obzirom na to da bolnice već imaju neisplaćene obveze prema veledrogerijama više od godinu dana, to znači i da će veledrogerije smanjiti isporuku onkoloških lijekova prema bolnicama koje su ionako same po sebi nelikvidne, upozorio je Troskot.

Navodeći da je HZZO u plusu sve ove godine, Troskot se upitao zbog čega se financiranje onkoloških lijekova prebacuje na bolničke proračune koji su u minusu.

"To je izrazito opasna situacija i presedan koji se nikada nije dogodio. To može dovesti do u potpunosti urušavanja zdravstvenog sustava", ocijenio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025