„Zakon o obnovi, za koji Most nije glasao, bio je predizborni trik i bilo je vidljivo da neće riješiti probleme jer je bio potkapacitiran, a uz nerazumijevanje i nečinjenje dovelo je do toga da naša djeca već treću školsku godinu ne idu u školu. Već treću godinu od potresa naši mladi odlaze na nastavu u mjesne odbore, druge gimnazije, imaju skraćenu nastavu i nemaju uvjete za školovanje“, rekao je Zvonimir Troskot na konferenciji za novinare.

Obnova se, kaže, mogla provesti i po starom Zakonu.

'Premijer nam svima docira'

Istaknuo je da su građani razočarani, ogorčeni i izdani jer oni koji su krenuli i samoobnovu ostali su kratkih rukava, dodavši da je jedini zadatak države bio osigurati javne financije i osigurati prihvatljivu cijenu obnove Grada Zagreba i uspostaviti mehanizam koji bi spriječio zloupotrebu potrošnje javnog novca.

Premijer nam svima docira, a nitko nije govorio da bi od Grada Zagreba i Banovine trebalo izgraditi New York i Dubai u godinu dana, dodao je.

Međutim, napominje, činjenica jest da ljudi godinu i pol dana nemaju krovove nad glavom, sanitarne čvorove i nismo riješili osnovne potrebe ljudi. Osim stambenih objekata naših građana fijasko su doživjeli i objekti javnih namjena pa se, primjerice, iz Osnovne škole „Petar Zrinski“ ispisalo 80 učenika jer je itekako opasna, a učenici iz gornjogradske gimnazije nastavu pohađaju u MIOC-u, a u Osnovnoj školi „Jure Kaštelan“ nastava se provodi na sedam lokacija, od kojih je jedna i mjesni odbor, naveo je problematične primjere.

Možda je za ministra Darka Horvata sve ovo paušalnost, ali činjenica je da bi KB Dubrava jedina izdržala potres koji se dogodio i ništa nismo napravili po tom pitanju. I kada nam se to ponovno dogodi, možda nam onda Bad Blue Boysi neće moći pomoći koliko će bolnice biti u derutnom stanju, upozorio je.

Troskot smatra da odgovornost grada i države ne postoji, građani tapkaju u mraku, a kada krenu u samoobnovu grad i država im dodatno otežavaju.

„Građani ni danas nisu svjesni opsega, dosega i značaja konstrukcijske obnove. Kada ministar Horvat govori da će se ukinuti 20 posto koje bi građani trebali sami platiti, on zapravo govori da u konstrukcijskoj obnovi koja košta oko tisuću eura po metru kvadratnom, država platiti samo 200 do 300 eura, a ostalih 700 eura platit će građani, što ne znaju“, kazao je upozorivši i na inflaciju teret koje će također pasti na građane.

Do sada su u Zagrebu srušene samo tri kuće, a rješenje je poticanje samoobnove jer tromost i nezainteresiranost grada i države građani ne mogu pratiti, smatra Troskot, podsjetivši da je Most predlagao model po kojem bi investitori izgradnjom dodatnih katova i garaža isfinancirali cijelu zgradu i time se sami isplatili, a stanari bi participirali minimalno.

Most nije zainteresiran za Škorino potpredsjedničko mjesto

Troskot je kazao da Most nije zainteresiran da nekim svojim zastupnikom zamijeni bivšeg predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škoru na potpredsjedničkom mjestu u Saboru jer je, kaže, legalno i legitimno izabran voljom birača i mi to poštujemo. Most se ne bavi foteljama nego ozbiljnim problemima građana, zaključio je.