'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Čini se da agoniji mlade majke Mileve Simetić Saliji (28) iz Pule, kojoj su prije dvije godine transplantirani jetra i bubreg, nema kraja. Kao što je javnosti poznato, a 24 sata su prvi puta objavili njezin vapaj za život, Mileva je još prije dvije godine hitno trebala na transplantaciju jer joj je život bio ugrožen Cijela Hrvatska uključila se u veliku akciju za pomoć ženi koja boluje od rijetke bolesti, hiperoksalurije tipa 1, nasljedne bolesti zbog koje su joj se stvarali kamenci i oksalati koji su preuzeli skoro svaki djelić njezinog tijela.

Tada je cijelu situaciju otežavalo i to što žena nije imala hrvatsko državljanstvo iako je udana za Puljanina. U manje od mjesec dana nakon objave priče Mileva je dobila državljanstvo i uspješno je operirana u KBC Zagreb. Dvije godine nakon transplantacije žena i dalje stalno ide na dijalizu u pulsku Opću bolnicu, a zbog oksalata nakupljenih u tijelu ne može hodati. Skvrčili su joj se nožni prsti i stopala.

Bolovi su neizdrživi, a najgore od svega joj je bilo to što se ne može šetati sa svojim sinom od 2,5 godine i koji treba svoju majku. Milevina svakodnevica su dalje sati i sati dijalize i krevet u kući gdje leži. Nakon brojnih pokušaja uspjela pronaći pomoć u Turskoj gdje je operirana u jednoj privatnoj klinici. Za sada samo jedno stopalo. Ali život joj zadaje udarac za udarcem. Mileva pati od neizdrživih bolova. Često vrišti u sebi, zbog samog života i bolesti koja je obuzima. Nakon operacije stopala došlo je do komplikacija.

- Ne mogu hodati. Imam vanjske fiksatore na nozi. Bolovi su neizdrživi. Umorila sam se. Nakon što sam se u kolovoza vratila iz Turske gdje sam operirana i gdje sam boravila oko mjesec dana, došlo je do komplikacija pa sam morala u Zagreb jer su se poremetili šarafi koji mi vire iz noge. Operaciju sam obavila nakon pomnog traženja pomoći, najprije u Hrvatskoj, a i u Turskoj sam prošla prije operacije nekoliko ortopeda. Želja mi je samo hodati. Dosta mi je. Čak su mi neki ortopedi predlagali amputaciju stopala pa da mi stave protezu - rekla nam je Mileva.

Pula: Mileva Simetić sa sinom Luanom i suprugom | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Tek četvrti ortoped kojeg je našla preporučio je operaciju

- Gledalo se da bude što manje rizično jer su mi i koža i tkivo prepuni tih kristala i ne bi mi rana zarastala. Nakon teške operacije stavljen mi je fiksator koji se nosi šest tjedana i koji treba ispraviti deformitet i podići moje izrazito skvrčeno stopalo prema gore. Kako se svaki dan ti šarafi trebaju dva puta dnevno zatezati, došlo je do kvara na nekima od njih pa sam, da ne idem u Tursku ponovno, otišla u jednu zagrebačku polikliniku kako bi mi se napravila korekcija. Međutim, došlo do iskakanja skočnog zgloba. U teškim sam bolovima i ne znam što i kako dalje, a treba operirati i drugo stopalo kroz izvjesno vrijeme- očajna je Mileva.

Zahvaljujući donacijama dragih ljudi mogla je priuštiti operaciju jedne noge u Turskoj, a imat će dovoljno novca i za drugu operaciju.

- Trebat će operirati vjerojatno i ruke. Ekstremiteti su mi u spazmu, jakom grču i užasno je bolno. A osim toga i dalje idem na dijalizu i to četiri puta tjedno. Operacija je koštala 25.000 eura, a i tamo sam morala na dijalizu koju sam plaćala po 400 eura. Velike su to cifre. Plaćala sam i druge preglede, snimanja, rentgene, smještaj...Moj sinčić, moje malo čudo, krenuo je ove godine u jaslice. A i dalje gleda svoju bolesnu mamu u krevetu, u bolovima i po raznim bolnicama. To je gore od najvećih bolova - kroz suze je rekla Mileva.

Pula: Mileva Simetić sa sinom Luanom i suprugom | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Ova mlada žena još ne vidi svoje "svjetlo na kraju tunela", ali gledajući sinčića koji je svakim danom sve snažniji i veći, ne odustaje od želje da s njim prohoda. Pulska liječnica dr. Franka Zuban s Odjela dijalize, gdje se Mileva liječi godinama, detaljnije je objasnila cijelu njezinu kalvariju koji ne bi svatko mogao podnijeti.

- Njezinu bolest uzrokuje greška u jetri koja stvara te oksalate. Trebalo je jetru maknuti da bi se oslobodili oksalati, ali njezino tijelo puno je tih oksalata koji su se skupljali cijeli njezin život. Njezino tijelo i dalje je prepuno oksalata pa žena mora biti na dijalizi. Dvije godine nakon transplantacije. Bubreg novi funkcionira i izlučuje te oksalate, ali treba dijaliza da se ta ogromna količina očisti. Kada oni budu na nekoj pristojnoj razini, prestat ćemo s dijalizom. Oksalati su joj se posebno nataložili u kostima i zglobovima. Njezine noge ušle su u kontrakturu. Stopala joj izgledaju kao balerina koja stoji na prstima. I to stalno -detaljno je objasnila vrhunska pulska liječnica.