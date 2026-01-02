Obavijesti

News

Komentari 2
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

Trubači su iz Bulja izvukli dosad potisnuta muzikološka znanja

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Trubači su iz Bulja izvukli dosad potisnuta muzikološka znanja
Zagreb: Miro Bulj o priznanju Palestine | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pa i sam M. P. Thompson je – kako je ustanovio Šimun Cimerman - ključne taktove "Čavoglava" naprosto plagirao iz partizanske pjesme "Sivi sokole", koja sigurno nije skladana u Weimaru

Kakva kakofonija! Kod nas se na glazbeno-političke teme troši tisuću puta više strasti nego na pitanja troškova javnog sektora, bankarskih harača ili korupcije. Nakon potrošnje tisuća tona papira na temu Aleksandre Prijović, pa još većeg trošenja medijskih resursa na Thompsona, ovih su dana na red došli Romi trubači, koji su čak i iz Mire Bulja izvukli dosad potisnuta muzikološka znanja. "Sinj nije Balkan", kazao je čovjek koji je izašao iz mitteleuropskog ormara. "Hrvatska nije Balkan. Mi smo dio Srednje Europe. Ali prije svega dio kršćanske Europe, koja je ponosna na svoju kulturu, svoj identitet i svoje vrijednosti."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici
TRAGIČNE NESREĆE

Crni niz na cestama: Tri mladića poginula u novogodišnjoj noći, još jedan poginuli u Koprivnici

Tijelo vozača je prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija
KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj
NJIHOV 'SPECIJALITET'

KRUŽI VIDEO Konobarice nosile 'zapaljeni' šampanjac po klubu prije jezivog požara u Švicarskoj

Mlade konobarice s neonskim kacigama iznad glave su nosile boce s pričvršćenim prskalicama, a iskre su pritom gotovo dodirivale stropove kluba
Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'
ČOVJEK IZ ŽUTOG CADDYJA

Traži se misteriozni junak iz Zagreba: 'Pomogao mi je s djecom, želim mu se zahvaliti'

Vozila sam sinove u bolnicu. Mlađem se stanje pogoršalo. Samo je jedan čovjek, u žutom Caddyju, stao. Nazvao je Hitnu i čekao s nama, rekla je majka Ivana Lacković koja je u potrazi za 'Čovjekom'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026