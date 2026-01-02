Pa i sam M. P. Thompson je – kako je ustanovio Šimun Cimerman - ključne taktove "Čavoglava" naprosto plagirao iz partizanske pjesme "Sivi sokole", koja sigurno nije skladana u Weimaru
Trubači su iz Bulja izvukli dosad potisnuta muzikološka znanja
Kakva kakofonija! Kod nas se na glazbeno-političke teme troši tisuću puta više strasti nego na pitanja troškova javnog sektora, bankarskih harača ili korupcije. Nakon potrošnje tisuća tona papira na temu Aleksandre Prijović, pa još većeg trošenja medijskih resursa na Thompsona, ovih su dana na red došli Romi trubači, koji su čak i iz Mire Bulja izvukli dosad potisnuta muzikološka znanja. "Sinj nije Balkan", kazao je čovjek koji je izašao iz mitteleuropskog ormara. "Hrvatska nije Balkan. Mi smo dio Srednje Europe. Ali prije svega dio kršćanske Europe, koja je ponosna na svoju kulturu, svoj identitet i svoje vrijednosti."
