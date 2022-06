Trud im se isplatio, 353 učenika dobilo veliko priznanje: 'Sretni smo, ovo je poticaj za dalje'

Pobijedio sam na državnom natjecanju iz matematike i osvojio ovu nagradu. Zbog toga sam jako sretan i ponosan i jedva čekam da je svima pokažem. Za natjecanje sam se pripremao od svog sudjelovanja na natjecanju ‘Klokan’, koji je bio prije tri godine. Nažalost, ovo mi je jedina nagrada, ali zbog korone nisam imao priliku osvojiti državno prošle godine, ispričao je Jerko Matuško (11), učenik Osnovne škole Vladimira Nazora u Pločama.

Planovi su mu veliki, baš kao i njegovom kolegi Lavu Mlinaru (11), koji je bio najbolji na državnom natjecanju iz informatike.

- Bilo je teško, ali trud se isplatio. Za natjecanje sam se počeo pripremati prošle godine. Sljedeće godine ćemo se Jerko i ja prijaviti na natjecanje iz informatike - rekao je Lav, koji već zna koji će mu biti prvi izbor pri odabiru srednje škole. U ponedjeljak je 180 osnovnoškolaca u kategorijama znanje, glazba i ples dobilo zaslužene nagrade.

Ponosni roditelji, bake, djedovi i prijatelji snažno su bodrili svoje male genijalce, ali tu su bili i njihovi mentori, kojima je također uručeno priznanje. Mentori su uložili poseban trud kako bi se mališani na natjecanjima što bolje plasirali.

- Osnovnoškolci uvijek zahtijevaju dodatan angažman, ali mislim da je to lijepa suradnja nas i djeteta koje je od samog početka pokazalo talent i volju da napravi nešto izvan onih okvira zadanog programa. Zadovoljstvo je puno veće nego sam posao i trud koji se ulaže. Mislim da je ovo kruna truda učenika i mentora. Profesor koji stvarno voli ovakvo nešto ne gleda na sat da vidi koliko je slobodnog vremena utrošio na pripremanje učenika za natjecanja. Najveća nagrada za nas je djetetov osmijeh. Ipak ovaj posao nije samo posao, to je poziv. Djeci su ovakva natjecanja ogroman poticaj za dalje. Lijepo je da im netko oda priznanje za ono što su oni sami napravili i oko čega su se mjesecima trudili. Ovo im je dodatan poticaj za dalje. Škola nam uvijek daje podršku za sudjelovanje na natjecanjima, to nam svakako daje i okolina, ravnatelj, ostali učitelji, ali i sustav - istaknuo je Rudolf Homen, profesor trube na zagrebačkom Glazbenom učilištu “Elly Bašić”.

Nakon dvije godine online dodjele nagrada Agencija za odgoj i obrazovanje ovogodišnjim je dobitnicima uručila nagrade uživo, u sportskoj dvorani XV. gimnazije u Zagrebu.

- Ova djeca najbolje su što hrvatski obrazovni sustav ima. Ova je nagrada mala kap u njihovu obrazovanju - istaknula je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. Branka Stamać.

Čak 40 učenika osvojilo je nagradu Oskar znanja na međunarodnim natjecanjima iz znanja, plesa i glazbe.

- Biti danas s vama ovdje posebna je čast. Vi ste lumeni i budućnost naše države. Od vas očekujemo da budete naša budućnost i da nas vodite tamo gdje trebamo biti. Želim da se vratite u svoje škole i sredine te da motivirate druge - zaključio je ravnatelj Uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja Momir Karin.

Slijedi i dodjela Oskara znanja najboljim srednjoškolcima.

