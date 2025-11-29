Trudnica je sjela u moj taksi, to je trebala biti rutinska vožnja, no onda sam čuo bebin plač...

Gotovo da nema mjesta gdje se djeca ne rađaju, u vlaku, zrakoplovu, na trajektima, u haustorima, na ulici... Jedan od najmlađih Brođana odlučio na svijet doći u taksiju.

U noći 21. studenoga, nekoliko minuta prije 23 sata, taksist Berislav Erpačić dobio je poziv da dođe po trudnicu i njezina supruga te ih preveze do slavonskobrodske bolnice, piše 035 portal. Čim je ušla u taksi, žena je dobila trudove. Krenula je lagana panika, vozač taksija bio je smiren i usredotočen na promet, ali ga plač novorođenčeta koji je čuo iza sebe nije ostavio ravnodušnim. Sve se odigralo u nekoliko minuta, i to 300 metara od bolnice.

- Sve je započelo rutinskim pozivom. Otac i trudnica ušli su u taksi, no gospođu su odmah počeli hvatati trudovi. Vozio sam prema bolnici, a u jednom trenutku samo se začuo plač. Sve se dogodilo u dvije do tri minute - rekao je taksist Berislav Erpačić.

U toj situaciji čini se da je rodilja bila najpribranija, uzela je sinčića u naručje, zagrnula ga je jaknom da mu nije hladno. Još je bio pupčanom vrpcom vezan za nju.

Prema informacijama iz slavonskobrodske bolnice, majka i dječak u dobrom su stanju i nalaze se kod kuće.