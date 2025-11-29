Obavijesti

News

Komentari 1
SREĆA U SL.BRODU

Trudnica je sjela u moj taksi, to je trebala biti rutinska vožnja, no onda sam čuo bebin plač...

Piše Franjo Lepan,
Čitanje članka: < 1 min
Trudnica je sjela u moj taksi, to je trebala biti rutinska vožnja, no onda sam čuo bebin plač...
Foto: IMAGO/Jochen Tack/IMAGOSTOCK&PEO

Taksist Berislav Erpačić je 21. studenog oko 23 sata dobio poziv da trudnicu odveze u bolnicu. No samo 300 metara prije ulaza žena se porodila. Dječak je dobro...

Gotovo da nema mjesta gdje se djeca ne rađaju, u vlaku, zrakoplovu, na trajektima, u haustorima, na ulici... Jedan od najmlađih Brođana odlučio na svijet doći u taksiju.

U noći 21. studenoga, nekoliko minuta prije 23 sata, taksist Berislav Erpačić dobio je poziv da dođe po trudnicu i njezina supruga te ih preveze do slavonskobrodske bolnice, piše 035 portal. Čim je ušla u taksi, žena je dobila trudove. Krenula je lagana panika, vozač taksija bio je smiren i usredotočen na promet, ali ga plač novorođenčeta koji je čuo iza sebe nije ostavio ravnodušnim. Sve se odigralo u nekoliko minuta, i to 300 metara od bolnice.

- Sve je započelo rutinskim pozivom. Otac i trudnica ušli su u taksi, no gospođu su odmah počeli hvatati trudovi. Vozio sam prema bolnici, a u jednom trenutku samo se začuo plač. Sve se dogodilo u dvije do tri minute - rekao je taksist Berislav Erpačić.

U toj situaciji čini se da je rodilja bila najpribranija, uzela je sinčića u naručje, zagrnula ga je jaknom da mu nije hladno. Još je bio pupčanom vrpcom vezan za nju.

Prema informacijama iz slavonskobrodske bolnice, majka i dječak u dobrom su stanju i nalaze se kod kuće. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito
BILI SU BLISKI, ALI...

Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito

Mikulićevo uhićenje proizašlo je iz afere s otpadom bračnog para Šincek. Bili su bliski, a onda je glavni državni inspektor počeo tražiti novac
Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'
PARAVAN ILI STVARNA REFORMA?

Razlog Plenkijeve čistke uredba OECD-a, a ministri ostali u čudu! HDZ-ovci: 'Bit će toga još...'

Vlada masovno mijenja šefove državnih poduzeća, pozivajući se na novi zakon donesen u sklopu pristupanja OECD-u, a, kako saznajemo, uskoro će sve tvrtke ići na nove natječaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025