Trudnica ostavila djecu u autu i otišla po pomoć. Nije se vratila

Misterij star 30 godina, nikad riješeno brutalno ubojstvo trudno žene na autocesti u Velikoj Britaniji i nakon tri desetljeća ostalo je zagonetka. Upravo je šokantna smrt Marie Wilks i jezive okolnosti njezinog ubojstva inspiriralo nagrađivanu britansku autoricu Belindu Bauer za novi krimić Snap, koji je u vrlo kratkom vremenu zauzeo treće mjesto na listi bestsellera.

U srpnju 1988. godine Marie Wilks, vozila je autocestom M50 u blizini mjesta Herefordshire. Marie je sa svojom mlađom sestrom, 11-godišnjom Georgijom i 13 mjeseci starim sinom Markom otišla u posjet suprugu Adrianu, inače vojniku koji je bio na obuci u vojnoj bazi.

Kako je tek nedavno položila vozački ispit, pokušala je izbjeći vožnju autocestom i držala se lokalnih prometnica. No na povratku kući se izgubila i odlučila se za autocestu - jedini put za koji je bila sigurna da će je dovesti kući u Wandon. Odnosno, barem je tako mislila.

