Trudnica (24) teško stradala u napadu na Kijev, liječnici joj carskim rezom spasili dijete

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je među ozlijeđenima u sinoćnjem masovnom ruskom napadu na ukrajinsku prijestolnicu bila i trudnica. Prema navodima ukrajinske televizije Suspilne, riječ je o 24-godišnjoj ženi koja je zadobila teške opekline te je zbog ozbiljnosti ozljeda morala hitno roditi.

Liječnici su izveli carski rez kako bi spasili i majku i dijete. Žena se trenutačno nalazi u „iznimno ozbiljnom stanju“, dok je novorođenče smješteno na intenzivnu njegu. „Liječnici se bore za njezin život“, izvijestio je Suspilne, dodajući da su i majka i dijete u kritičnom stanju.

Podsjetimo, Rusija je sinoć izvela najveći zračni napad na Kijev od početka rata. Ispaljeno je oko 800 dronova i projektila, a prvi put pogođena je i zgrada ukrajinske vlade. U napadima je ubijeno najmanje troje civila, među kojima i dvomjesečno dijete, dok je više od 40 osoba ranjeno.