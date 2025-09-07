Obavijesti

NOVI RUSKI NAPAD

Trudnica (24) teško stradala u napadu na Kijev, liječnici joj carskim rezom spasili dijete

Piše Ivan Jukić,
Foto: Nina Liashonok

Žena se trenutačno nalazi u „iznimno ozbiljnom stanju“, dok je novorođenče smješteno na intenzivnu njegu

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je među ozlijeđenima u sinoćnjem masovnom ruskom napadu na ukrajinsku prijestolnicu bila i trudnica. Prema navodima ukrajinske televizije Suspilne, riječ je o 24-godišnjoj ženi koja je zadobila teške opekline te je zbog ozbiljnosti ozljeda morala hitno roditi.

Liječnici su izveli carski rez kako bi spasili i majku i dijete. Žena se trenutačno nalazi u „iznimno ozbiljnom stanju“, dok je novorođenče smješteno na intenzivnu njegu. „Liječnici se bore za njezin život“, izvijestio je Suspilne, dodajući da su i majka i dijete u kritičnom stanju.

'OČITO NE ŽELE PRIMIRJE' Hrvatska vlada osudila ruske napade na civilne objekte i zgradu ukrajinske vlade
Hrvatska vlada osudila ruske napade na civilne objekte i zgradu ukrajinske vlade

Podsjetimo, Rusija je sinoć izvela najveći zračni napad na Kijev od početka rata. Ispaljeno je oko 800 dronova i projektila, a prvi put pogođena je i zgrada ukrajinske vlade. U napadima je ubijeno najmanje troje civila, među kojima i dvomjesečno dijete, dok je više od 40 osoba ranjeno.

