Trudnici pozlilo na otoku Biševo. Nautički centar: Postoji rizik od vožnje brzim brodovima

U petak je u uvali Mezoporat, Francuskinja u petom mjesecu trudnoće dobila napadaj. Francuskinja se oporavila i otpuštena je iz bolnice, ali Nautički centar Komiža zamolio je organizatore izleta na otoke i udaljene uvale brzim brodovima da a prodajnim mjestima educiraju svoje zaposlenike te jasno oglase upozorenja na visoki stupanj rizika putovanja za određene kategorije putnika.

Putovanja brzim plovilima potencijalno su opasna za trudnice, dojenčad i djecu do minimalno 4-5 godina, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom i ostale kategorije osjetljivijeg zdravstvenog stanja.

- Poštovani prijevoznici, skiperi i ostali sudionici u organizaciji prijevoza i posjeta Modroj špilji. Molimo sve sudionike koji svakodnevno prodaju izlete za posjet Modroj špilji a organizaciju izleta obavljaju brzim plovilima, da na prodajnim mjestima educiraju svoje zaposlenike te jasno oglase upozorenja na visoki stupanj rizika putovanja za određene kategorije putnika - mole iz nautičkog centra.

- Ukoliko se gostima ne ukaže na specifičnosti dugog putovanja brzim plovilima do Uvale Mezuporat svi zajedno izloženi smo potencijalnim stresovima sa nepovratnim posljedicama. Naime, poznato Vam je da je otežana organizacija hitne medicinske skrbi na pučinskom otoku Biševu zbog čega ukazujemo na odgovornost i svijest svih sudionika u organizaciji izleta da ovom problemu pristupe s maksimalnom pozornošću. Nismo u poziciji da se oslonimo isključivo na zdravi razum posjetitelja koji će samostalno odlučiti da navedeno putovanje nije sigurno ili primjereno njihovom zdravstvenom stanju, stoga smo upravo svi mi dužni preventivno djelovati da se spriječi navedene kategorije putnika u odabiru ovakvih i sličnih izleta. Nadamo se da ovaj današnji slučaj biti okidač svima nama na maksimalnu odgovornost u prevenciji ovakvih i sličnih nezgoda - upozorili su iz Nautičkog centra Komiža.