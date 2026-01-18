SAD prikupljao tajne podatke o vojnim bazama na Grenlandu? Oglasila se i hrvatska Vlada!

TAJNI PODACI O VOJNIM BAZAMA

Sjedinjene Američke Države su tijekom 2025. godine pokušale prikupiti podatke o vojnim postrojenjima, lukama i zračnim bazama na Grenlandu, pri čemu su zaobišle službene kanale u Kopenhagenu. Pokazuju to dosad nepoznati dokumenti danske obrane, a potez je izazvao zabrinutost u Ministarstvu obrane i vojnom vrhu Danske.

Prema tim dokumentima, američka strana je neformalno i bez uključivanja danskih vlasti pokušala od svojih kolega na Grenlandu dobiti informacije o infrastrukturi, uključujući luke i mjesta za iskrcavanje. Zbog osjetljive „strateške klime” povezane s Grenlandom, o svemu je odmah obaviješteno Ministarstvo obrane, kao i cjelokupno vodstvo danske obrane, uključujući načelnika.

U Danskoj je ovaj pokušaj izazvao ozbiljnu zabrinutost jer se strahuje da bi prikupljeni podaci mogli biti iskorišteni u planiranju mogućeg američkog napada ili invazije na Grenland.