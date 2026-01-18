Hrvatska je u nedjelju pozvala na jedinstven i koordiniran europski stav oko američkog 'nametanja' carina državama koje su podržale Dansku u pogledu američkog svojatanja Grenlanda, otoka za koji vlada naglašava da je dio Danske...
SAD prikupljao tajne podatke o vojnim bazama na Grenlandu? Oglasila se i hrvatska Vlada!
Sjedinjene Američke Države su tijekom 2025. godine pokušale prikupiti podatke o vojnim postrojenjima, lukama i zračnim bazama na Grenlandu, pri čemu su zaobišle službene kanale u Kopenhagenu. Pokazuju to dosad nepoznati dokumenti danske obrane, a potez je izazvao zabrinutost u Ministarstvu obrane i vojnom vrhu Danske.
Prema tim dokumentima, američka strana je neformalno i bez uključivanja danskih vlasti pokušala od svojih kolega na Grenlandu dobiti informacije o infrastrukturi, uključujući luke i mjesta za iskrcavanje. Zbog osjetljive „strateške klime” povezane s Grenlandom, o svemu je odmah obaviješteno Ministarstvo obrane, kao i cjelokupno vodstvo danske obrane, uključujući načelnika.
U Danskoj je ovaj pokušaj izazvao ozbiljnu zabrinutost jer se strahuje da bi prikupljeni podaci mogli biti iskorišteni u planiranju mogućeg američkog napada ili invazije na Grenland.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Europska unija treba razmotriti aktiviranje mehanizma protiv prisile, poznatog kao „trgovinska bazuka“, kao mogući odgovor na carine koje bi mogla uvesti administracija američkog predsjednika DonaldA Trumpa, izvijestila je Agence France-Presse.
Macron smatra da EU mora biti spremna zaštititi svoje interese u slučaju da se prema državama članicama pokuša provoditi gospodarski pritisak izvana. Instrument protiv prisile predviđen je upravo za takve situacije, kada neka treća zemlja koristi ekonomske mjere kako bi utjecala na odluke Unije ili njezinih članica.
Riječ je o mehanizmu koji Europskoj uniji omogućuje niz protumjera. Među njima su, primjerice, ograničavanje prava tvrtkama iz određene države da ulažu na tržištu EU-a ili da sudjeluju u javnim natječajima unutar EU.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni ocijenila je da su najavljene američke carine pogrešan potez, iako Italija trenutačno nije među državama na koje bi se mogle odnositi. Tijekom službenog boravka u Južnoj Koreji izjavila je da je o tome već razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Meloni je novinarima rekla da je Trumpu jasno prenijela svoje neslaganje s povećanjem carina prema državama koje su sudjelovale u jačanju sigurnosti na Grenlandu.
- Smatram da je takva odluka pogreška i s njom se ne slaž - poručila je, naglasivši da je razgovor s američkim predsjednikom bio izravan i otvoren.
Kako tvrdi, Trump je pokazao interes za ono što mu je imala reći, no dojam je da europska poruka s američke strane nije bila dovoljno jasno shvaćena. Dodala je kako joj se čini da je došlo do nesporazuma u komunikaciji između Europe i Sjedinjenih Američkih Država.
Talijanska premijerka osvrnula se i na odluku pojedinih europskih zemalja o raspoređivanju manjeg broja vojnika na Grenlandu, istaknuvši da se taj potez ne bi trebao doživljavati kao antiamerički. Upozorila je da je u ovakvoj situaciji važno nastaviti razgovore i spriječiti daljnju eskalaciju odnosa.
- Dijalog mora ostati otvoren - poručila je Meloni, naglašavajući potrebu za jasnijom komunikacijom i suradnjom između Europe i SAD-a.
Danska premijerka Mette Frederiksen poručila je da Europa neće popustiti pred prijetnjama carinama koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država.
Reagirajući na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa, Frederiksen je naglasila da Europa ne pristaje na ucjene te da se radi o pitanju koje nadilazi bilateralne odnose.
- Europa neće biti ucjenjivana prijetnjama carina - izjavila je Mette Frederiksen, istaknuvši kako Kraljevina Danska u ovom trenutku ima snažnu međunarodnu potporu. Dodala je da je sada još jasnije kako je riječ o temi koja se ne tiče samo jedne države, već ima šire europske i globalne implikacije.
Frederiksen je naglasila i važnost europskog jedinstva te obrane temeljnih vrijednosti na kojima je izgrađena Europska unija.
- Tim je važnije da čvrsto stojimo pri temeljnim vrijednostima koje su stvorile europsku zajednicu - poručila je.
Istodobno je naglasila da Europa ne traži sukob, već suradnju.
- Želimo surađivati, a nismo mi ti koji traže sukob - zaključila je danska premijerka.
Osam europskih zemalja objavilo je zajedničku izjavu kao odgovor na Trumpovu prijetnju uvođenjem carina, upozorivši da takvi potezi "potkopavaju transatlantske odnose i riskiraju opasnu silaznu spiralu".
Među potpisnicama izjave su Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Norveška, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, prenosi Sky News.
- U potpunosti stojimo u solidarnosti s Kraljevinom Danskom i narodom Grenlanda. Nadovezujući se na proces započet prošlog tjedna, spremni smo sudjelovati u dijalogu utemeljenom na načelima suvereniteta i teritorijalnog integriteta, koja čvrsto podupiremo - stoji u izjavi.
U priopćenju se naglašava kako će skupina zemalja "nastaviti stajati ujedinjeno i koordinirano" te da su predani "očuvanju našeg suvereniteta".
- Kao članice NATO-a, predani smo jačanju arktičke sigurnosti kao zajedničkog transatlantskog interesa - dodaje se u izjavi.
Također se spominje i nedavna, unaprijed koordinirana danska vojna vježba na Grenlandu, za koju se ističe da "odgovara ovoj nužnosti" i "ne predstavlja prijetnju nikome".