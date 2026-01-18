Danski šef diplomacije: Svjetski poredak i NATO su u pitanju...

„Ne sumnjam da postoji snažna europska podrška i da je ona velikodušne prirode“, rekao Lars Løkke Rasmussen tijekom posjeta Oslu, koji je također meta prijetnji američkog predsjednika.

„Imamo udarnu snagu (...) kada kolektivno i solidarno pokažemo svoje mišiće, a to je očito ono što moramo učiniti“, dodao je tijekom zajedničke konferencije za novinare sa svojim norveškim kolegom Espenom Barthom Eideom.

Trump želi vlasništvo nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem, i zaprijetio je višim carinama na niz proizvoda koje bi ostale na snazi ​​dok Grenland ne dođe u ruke SAD-a.

U objavi na mreži Truth Social u subotu Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

Danska, rekao je Rasmussen, želi usprkos prijetnjama američkog predsjednika nastaviti tražiti diplomatsko rješenje, prenosi BBC.

On je ocijenio da je Trumpova odluka o uvođenju carina europskim saveznicima u NATO-u "vrlo paradoksalna", navodeći kao primer sigurnosnu operaciju na Grenlandu kojom su Danska i njeni partneri, prema njegovim riječima, pokazali posvećenost zaštiti arktičke regije.