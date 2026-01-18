Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJETNJE CARINAMA

Danski šef diplomacije: Svjetski poredak i NATO su u pitanju...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Danski šef diplomacije: Svjetski poredak i NATO su u pitanju...
Foto: TOM LITTLE/REUTERS

Svjetski poredak kakav poznajemo i budućnost NATO-a su u pitanju, pred prijetnjama carinama Donalda Trumpa, rekao je u nedjelju danski ministar vanjskih poslova, dodajući da ne sumnja u europsku potporu

Admiral

„Ne sumnjam da postoji snažna europska podrška i da je ona velikodušne prirode“, rekao Lars Løkke Rasmussen tijekom posjeta Oslu, koji je također meta prijetnji američkog predsjednika.

„Imamo udarnu snagu (...) kada kolektivno i solidarno pokažemo svoje mišiće, a to je očito ono što moramo učiniti“, dodao je tijekom zajedničke konferencije za novinare sa svojim norveškim kolegom Espenom Barthom Eideom.

Trump želi vlasništvo nad Grenlandom, danskim autonomnim teritorijem, i zaprijetio je višim carinama na niz proizvoda koje bi ostale na snazi ​​dok Grenland ne dođe u ruke SAD-a.

STRAHUJU ZA UN Svjetski čelnici s oprezom gledaju na Trumpov 'Odbor za mir', samo Mađarska pristala
Svjetski čelnici s oprezom gledaju na Trumpov 'Odbor za mir', samo Mađarska pristala

U objavi na mreži Truth Social u subotu Trump je rekao da će dodatne uvozne carine od 10 posto stupiti na snagu 1. veljače na robu iz Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Finske i Velike Britanije - zemalja koje su pristale doprinijeti osobljem za NATO-ovu vježbu na Grenlandu.

Danska, rekao je Rasmussen, želi usprkos prijetnjama američkog predsjednika nastaviti tražiti diplomatsko rješenje, prenosi BBC.

On je ocijenio da je Trumpova odluka o uvođenju carina europskim saveznicima u NATO-u "vrlo paradoksalna", navodeći kao primer sigurnosnu operaciju na Grenlandu kojom su Danska i njeni partneri, prema njegovim riječima, pokazali posvećenost zaštiti arktičke regije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina
PLJESAK I SUZE TISUĆU LJUDI

Ravnateljici škole u Dugom Selu priredili ispraćaj za pamćenje: Odlazim sretna nakon 15 godina

Iako se odlazak u mirovinu planira mjesecima, iznenađenje koje je dočekalo ravnateljicu pripremalo se u potpunoj tajnosti tjedan dana. Mara, kako sama priznaje, nije naslutila apsolutno ništa
Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi
PRIPREMITE SE

Meteorolozi izdali upozorenje za ovaj dio Hrvatske: Hladni val! Stižu nam minusi

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, na jugu i umjeren istočnjak, a prema otvorenom moru i jugo
Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima
ODIJELO ZAMIJENIO VOJNOM ODOROM

Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima

Osnivač i zapovjednik te brigade je Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji je poslovno odijelo zamijenio vojnom odorom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026