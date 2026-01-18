Rusi oduševljeni Trumpovim 'udarom' na Europu. Medvedev: 'SAD se priprema napasti...'

Posljednji potezi američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji uključuju prijetnje uvođenjem carina ključnim europskim saveznicima kako bi ishodio kupnju Grenlanda, izazvali su oštre reakcije diljem Europe, ali i neskriveno oduševljenje u Moskvi. Dok se Zapad suočava s možda i najvećom krizom u poslijeratnoj povijesti, ruski dužnosnici otvoreno likuju, poručujući kako svjedočimo definitivnom kraju transatlantskog savezništva kakvog poznajemo.

Trumpov ultimatum i europski šok

Donald Trump je ponovno eskalirao svoj pritisak na Europu, najavivši uvođenje carina od deset posto na proizvode iz osam savezničkih zemalja - Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske i Finske. Carine bi trebale stupiti na snagu 1. veljače, a već od 1. lipnja narasti na čak 25 posto, i to sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda. Trump tvrdi kako je golemi arktički otok ključan za američku nacionalnu sigurnost, borbu protiv Kine i Rusije te za uspostavu proturaketnog obrambenog sustava "Zlatna kupola".

Europski čelnici ostali su zatečeni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je prijetnje "neprihvatljivima", dok je britanski premijer Keir Starmer poručio kako je takav potez "potpuno pogrešan". Vlade Danske i Grenlanda ponovile su svoj stari stav - Grenland nije na prodaju. Kriza je potaknula hitne sastanke na razini Europske unije kako bi se formulirao zajednički odgovor, no dojam je kako je šteta već učinjena. Analitičari upozoravaju da bi Trumpov "napad" na Grenland mogao dovesti do "sloma NATO-a" i kraja američkog nuklearnog kišobrana za Europu.

Moskva likuje: 'Gotovo je s NATO-om'

Dok se u europskim prijestolnicama gomila bijes i nevjerica, iz Moskve stižu poruke zadovoljstva i provokacije. Kremljov ekonomski pregovarač Kiril Dmitrijev bio je izravan, objavivši na društvenoj mreži X da je "transatlantski savez gotov", izrugujući se pritom europskim liderima. Njegov komentar savršeno sažima raspoloženje koje vlada u ruskom političkom vrhu.

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti poznat po svojim zapaljivim izjavama, također je s oduševljenjem dočekao Trumpovu retoriku.

- SAD se priprema napasti Grenland, birajući sam otok umjesto nekakve atlantske solidarnosti“, rekao je Medvedev, dodavši da će europske zemlje biti "kažnjene carinama“ -zbog oslanjanja na američku zaštitu. Medvedev je ranije ismijavao zapadno jedinstvo i pozivao Trumpa da požuri s aneksijom Grenlanda, odražavajući moskovski interes za iskorištavanje pukotina između SAD-a i njegovih saveznika, prenosi The Kyiv Independent.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova, iskoristila je priliku da ismije Europsku uniju, uspoređujući situaciju s ruskom aneksijom Krima 2014. godine.

​- Neka pogledaju što su govorili o Krimu. Bilo bi im vrlo korisno da se sada jednako tako zapale oko Grenlanda - poručila je Zaharova.

'Poklon koji ne prestaje darivati'

Za Vladimira Putina i Kremlj, Donald Trump se pokazao kao "poklon koji ne prestaje darivati". Njegova politika "America First" i otvoreno neprijateljstvo prema tradicionalnim saveznicima ispunjavaju dugogodišnje ruske strateške ciljeve bez ispaljenog metka. Svaka nova pukotina u transatlantskim odnosima predstavlja pobjedu za Moskvu, koja već godinama radi na potkopavanju zapadnog jedinstva.

Trumpov potez oslabio je NATO, stvorio razdor među zapadnim silama i Europu gurnuo u poziciju u kojoj mora preispitati vlastitu sigurnosnu arhitekturu. Ruski državni mediji i prorežimski analitičari slave Trumpa kao vođu koji razbija stari svjetski poredak, upravo onaj poredak koji je Rusija dugo smatrala prijetnjom svojim interesima.