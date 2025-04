Trump: Ako se Zelenski nastavi boriti izgubit će cijelu zemlju!

Trumpu nije dobro sjela izjava Zelenskog da Ukrajina nikada neće pravno priznati Krim kao Ruski teritorij. Oglasio se na Truth Socialu i upozorio ga da će ostati bez cijele Ukrajine ako ne pristane na mir. Dodao je da su bez Krima ostali u doba Baracka Obame.

- Ukrajinski predsjednik, Volodimir Zelenski, hvali se na naslovnici The Wall Street Journala izjavom: „Ukrajina neće pravno priznati okupaciju Krima. O tome se nema što razgovarati.” Ova izjava vrlo je štetna za mirovne pregovore s Rusijom jer je Krim izgubljen prije mnogo godina, pod pokroviteljstvom predsjednika Baracka Husseina Obame, i više nije ni predmet rasprave - napisao je Trump i zapitao se zašto Ukrajina nije krenula vraćati Krim tada kada je pao bez ispaljenog metka.

- Nitko ne traži od Zelenskog da prizna Krim kao ruski teritorij, ali ako ga želi natrag — zašto se nisu borili za njega prije jedanaest godina kada je predan Rusiji bez ispaljenog metka? To područje je već godinama prije „Obaminog prijenosa” bilo dom velikih ruskih podmorničkih baza. Upravo ovakve zapaljive izjave poput Zelenskijevih otežavaju postizanje dogovora o okončanju rata. On se nema čime hvaliti! Situacija za Ukrajinu je očajna — može izabrati mir, ili se može boriti još tri godine prije nego što izgubi cijelu zemlju - napisao je Trump pa onda otkrio natruhe mesijanskog kompleksa.

- Nemam nikakve veze s Rusijom, ali mi je izuzetno stalo do spašavanja u prosjeku pet tisuća ruskih i ukrajinskih vojnika tjedno, koji umiru bez ikakvog razloga. Izjava koju je danas dao Zelenski neće učiniti ništa drugo nego produljiti „polje smrti”, a to nitko ne želi! Vrlo smo blizu dogovoru, ali čovjek koji „nema više karata u rukavu” sada konačno treba to DOVRŠITI. Radujem se prilici da pomognem Ukrajini i Rusiji da izađu iz ovog potpunog i potpunog KAOSA, koji se nikada ne bi dogodio da sam ja bio predsjednik! - zaključio je Trump i ponovio frazu da je Ukrajina kriva za rat, a ne Rusija.

Trump Krim vidi kao oruđe za kraj rata u Ukrajini koji je odnio stotine tisuća života. Uvjeren je da ako Putinu prizna poluotok kojeg je Moskva inkorporirala u svoj teritorij 2014., Putin će pristati na prekid vatre koji bi trebao biti uvertira u trajan mir.