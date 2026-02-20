Obavijesti

News

DENIS AVDAGIĆ ZA 24SATA PLUS+

Trump bi smanjio misiju na Kosovu. Stručnjak: Tamo može biti ista stvar kao i u BiH

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 3 min
Trump bi smanjio misiju na Kosovu. Stručnjak: Tamo može biti ista stvar kao i u BiH
Foto: MORH/Reuters

SAD je signalizirao da želi postupno ugasiti misiju NATO-a na Kosovu (KFOR), prema riječima četvorice diplomata, što zabrinjava europske saveznike

Admiral

Sjedinjene Države pod vodstvom Donalda Trumpa su u zadnje vrijeme lobirale da se smanji NATO-va misija na Kosovu, piše Politico kojem su tu informaciju otkrila četiri anonimna izvora iz transatlantskog vojnog saveza. Pod pritiskom Washingtona, NATO bi ograničio tzv. aktivnosti izvan područja koja izlaze izvan okvira temeljnih zadaća vojnog saveza, odnosno obranu i odvraćanje. Taj potez u Washingtonu interno nazivaju "povratak na tvorničke postavke", otkrili su diplomati pod uvjetom anonimnosti. To bi moglo dovesti do brzog smanjenja stupnja aktivnosti NATO-a u bivšim ratnim zonama.

