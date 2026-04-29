Trump: 'Bijela kuća će uskoro objaviti informacije o NLO-ima. Materijal je prilično zanimljiv'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je najavio da će njegova administracija u skoroj budućnosti objaviti što je više moguće informacija o NLO-ima, piše Reuters. Tijekom dana Trump se u Ovalnom uredu sastao s astronautima misije Artemis II zapovjednikom NASA-e Reidom Wisemanom, pilotom NASA-e Victorom Gloverom, specijalisticom misije Christinom Koch i specijalistom misije iz Kanadske svemirske agencije (CSA) Jeremyjem Hansenom.

Točan datum i opseg podataka koji će biti objavljeni Trump nije otkrio, ali je, kako piše Newsweek, poručio da će dio materijala biti "prilično zanimljiv". Ova najava dolazi u vrijeme novih otkrića o jednom od najpoznatijih slučajeva NLO-a, takozvanom "GoFast" videu koji datira iz 2015. godine, kada su piloti američke mornarice zabilježili neobično brz objekt iznad Atlantika.

Međutim, Grant Lavac, istraživač NLO-a, nedavno je dobio uvid u interne e-mailove NASA-e iz 2023. godine, pozivajući se pritom na Zakon o slobodi informiranja. Spomenuti dokumenti otkrivaju da NASA-in panel zadužen za istraživanje neidentificiranih anomalnih pojava (UAP) nikada nije razgovarao s pilotima koji su svjedočili događaju.

Foto: Evelyn Hockstein

U internoj komunikaciji prije objave službenog izvješća, Josh Semeter, član NASA-inog panela i ravnatelj Centra za svemirsku fiziku Sveučilišta u Bostonu, potvrdio je propuste u istrazi te istaknuo kako NASA-in panel nije razgovarao s pilotima, već se analiza temeljila isključivo na informacijama iz javno objavljenog videa.

Prema NASA-inom modelu izračuna, na koji se poziva Daily Mail, objekt se nije kretao nemogućim brzinama, no sama priroda objekta ostala je nepoznata.

Otkrića iz internih e-mailova o slučaju "GoFast" mogla bi potaknuti entuzijaste za NLO-e da na službene istrage neobjašnjivih pojava na nebu gledaju s još više sumnje nego do sada.