Trump će objaviti nikada viđene dokumente o vanzemaljcima

Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Pentagon uskoro objaviti nove, intrigantne dokumente o neidentificiranim letećim objektima (NLO) i anomalnim pojavama, čime je ponovno pokrenuta rasprava o mogućim nepoznatim otkrićima. Interes za ovu temu Trump je podgrijao još u veljači, kada je naredio federalnim agencijama da objave dostupne evidencije o izvanzemaljskom životu, NLO-ima i pojavama koje se sve češće označavaju kao UAP (neidentificirane anomalne pojave).

Govoreći u srijedu na događaju u Bijeloj kući posvećenom NASA-inim astronautima, izjavio je:

"Objavit ćemo mnogo toga što nismo. Mislim da će dio toga ljudima biti vrlo zanimljiv."

Deklasifikacija materijala

Pentagon je i prije ove najave radio na deklasifikaciji materijala. Američki Kongres je 2022. godine utemeljio Ured za rješavanje anomalija u svim domenama (AARO), tijelo zaduženo za istraživanje UAP-a i objavu što većeg broja informacija.

U izvješću objavljenom 2024. godine evidentirane su stotine novih incidenata, ali bez dokaza da je američka vlada ikada potvrdila susret s izvanzemaljskom tehnologijom. Nova verzija izvješća, koja obuhvaća novije slučajeve, očekuje se uskoro.