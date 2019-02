Trump će proglasiti izvanredno stanje: Evo što to točno znači

Američki predsjednik Donald Trump potpisat će Zakon o sigurnosti granice kojim je dobio 1,37 milijarda dolara za izgradnju 88,5 km fizičkih zapreka na granici, ali i izbjegao ponovnu blokadu rada javne uprave. Istovremeno, Trump je najavio da će proglasiti izvanredno stanje u Sjedinjenim Državama zbog ilegalne imigracije na američko meksičkoj granici.

Naime, Bijela kuća je prema riječima glasnogovornice Sarah Sanders situaciju na granici proglasila nacionalnom, sigurnosnom i humanitarnom krizom na koju misli odgovoriti proglašavanjem izvanrednog stanja.

Tim činom predsjednik dobiva ovlasti koje inače nema - konkretno, dobit će pristup državnom novcu namijenjenom za saniranja stanja izazvanim prirodnim katastrofama ili sličnim pojavama, i na taj će način pokušati izigrati volju Kongresa.

Drugim riječima, to će Trumpu omogućiti pristup novcu koji mu treba za izgradnju zida na granici, odnosno svoti od 5,7 milijardi dolara, koje mu Kongres krajem prošle godine nije htio odobriti, što je rezultiralo blokadom rada javne uprave.

Međutim, proglašenje izvanrednog stanja nije alat kojim se predsjednik može služiti po volji, odnosno kad god se ne uspije dogovoriti s Kongresom.

Što je izvanredno stanje?

Vrhovni sud SAD-a nije precizno definirao što je točno izvanredno stanje. Definicija izvanrednog stanja upravo je ono što bi odredilo je li odluka nekog predsjednika o proglašenju izvanrednog stanja zakonita ili ne.

Prema pravnom tumačenju, proglašavanje izvanrednog stanja rezervirano je za situacije koja su hitne, ne događaju se redovito, predstavljaju krizu velikih razmjera i nemoguće ih je predvidjeti, primjerice nekakva prirodna katastrofa ili unutarnje ili vanjsko ugrožavanje nacionalne sigurnosti.

Prema tom tumačenju, vrlo je dvojbeno uklapa li se ilegalna imigracija u definiciju izvanrednog stanja, jer se nije dogodila preko noći, niti je riječ o katastrofi nesagledivih razmjera. Jasno, za očekivati je da će Trumpov potez naići na pravne prepreke, odnosno da će mu se Kongres sudskim putem suprotstaviti i pokušati osporiti proglašenje izvanrednog stanja na sudu.

Na najavu proglašenja izvanrednog stanja reagirala je predsjednica Kongresa Nancy Pelosi, koja je istaknula da je ovo još jedan primjer Trumpovog nepoštivanja vladavine prava.

- Ovo nije izvanredno stanje, a predsjednikovo izazivanje straha ne čini situaciju izvanrednom. Nije mogao uvjeriti Meksiko, Amerikance ni svoje stranačke kolege da plate za njegov neučinkovit i skup zid, pa sada pokušava zaobići Kongres u očajničkom pokušaju da poreznike zainteresira za ovo. Kongres će braniti svoj ustavni autoritet - rekla je Pelosi.

Trumpov povod za proglašenje izvanrednog stanja našao i na meti kritika korisnika Twittera, koji su došli na različite ideje zbog kojih bi trebalo proglasiti izvanredno stanje - primjerice, jedan je htio proglašavanje izvanrednog stanja jer mu je nestalo čokoladnih keksiju, drugome pak što netko ispred njega po pločniku hoda presporo, treći jer je naletio na red ispred muškog WC-a, a četvrti tviteraš zatražio je izvanredno stanje zbog utapljanja u Trumpovim s*ranjima.

