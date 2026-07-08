Milanović u Ankari: 'Trump je ovdje najiskreniji. Došao je ovdje kao trgovac oružjem...'

Drugi je i završni dan summita NATO-a na kojem sudjeluje i hrvatski predsjednik Zoran Milanović koji je kazao kako je u ovom formatu najiskreniji bio američki predsjednik Donald Trump, piše N1.

- U ovom formatu najiskreniji je bio Donald Trumo, on ovdje dolazi kao jedan potpuno determinirani trgovac oružjem i tom smislu zastupa interese. S poštovanjem govori o Putinu, Xiju i oni o njemu. Drugi lideri govore drugom retorikom. Hrvatska pozicija je biti lojalan i fer prema članicama NATO-a, ne raditi ništa iza leđe, što ni ne radimo, ali gledati čvrsto razvoj situacije i svoje interese, nema nas u Koaliciji voljnih, to sam ovdje ponovio svima, ali nitko nije ni pitao, ne vide nas drugi na način na kojim sebe doživljavamo i to je dobro, da ne stršimo previše. Hrvatska je dosta u povijesti plaćala tuđe račune, a nekada i sama za sebe loše obračunavala, ali se sada nadam da je došlo toplo i lijepo sunčano razdoblje, u kojem ćemo koristiti benefite onoga što je najvažnije, a to je pozicija. Hrvatska pozicija je dobra i ne treba nas biti tamo gdje nas ne treba biti - rekao je.

Istaknuo je da su Koaliciju spominjali Macron i Starmer, ali bez forme.

- Zato unutra i ne možemo biti. Ta ideja o zapadnom prisustvu u Ukrajini je vrlo opasna i nesigurna. Spomenuo sam ono što zadnje vrijeme izvodi Srbija s naoružavanjem, nadam se da neće nabaviti nosač aviona na kotačima jer mora nemaju. Pitanje koje se mora postaviti je što će ti to. Hipersonične rakete su samo jedan segment, ima toga još i morati ćemo se tome suprostaviti da se opremimo nešto sličnim. NATO to mora znati i moja dužnost je da o tome govorim - objasnio je.

Milanović ističe da se slabo govorilo o diplomaciji te da moraju voditi računa da "Rusija ima ogroman nuklearni potenicijal", ali im ne vjeruje da im ne može pasti napamet da se usude taknuti u europsko.

Komentirao je i tenzije između Donalda Trumpa i NATO saveznika.

- Javljaju se dvostruki standari, ali bez SAD-a to nema smisla. Sada sam prvi put čuo da pet posto ili dva posto ne znači ništa. Jedino je bitno su sposobnosti koje se novcem kupuje. Anušić se hvalio da kupujemo neki avion, ja sam tražio da to bude jedan od naših prioriteta jer nemamo ništa. Oni će osigurati sredstva, je li to najbolji način? Nadam se da u tom sudjeluje Glavni stožer i da to nije nečija egzibicija. Da se uzme na leasing Airbus, koji će nam, suprise, dati Francuzi kada nam bude trebalo - objasnio je.

Milanović je otkrio da nije razgovarao s francuskim predsjednikom Macronom: "Sve je jasno, recpect, ali poštuj i ti mene." Rekao je da će podržati namjeru da se Hrvatskoj nabavi transportni avion. Ponovio je da je hrvatska pozicija blagotvorna i bolja nego estonska ili litvanska.

- To s mimohoda je obična parada. Da ste bili korektni... Dovodiš me u nemoguću situaciju, što bi mi rekli ljudi u Hrvatskoj da sam to odobrio. Priča o izoliranosti je laž. HDZ-ovci koji se zaklinju u Tuđmana moraju znati da mu na sahranu nije došao nitko, znači li to da je loš predsjednik? Ne bih rekao, u ključnim stvarima je bio dobar. Ta iskompleksirana pozicija koliko ljudi me gleda i kome sam se dopao, tako se ne gradi država. - dodaje.

Komenitrao je i mogućnost izlaska na parlamentarne izbore.

- Moj komentar je da je to nemoguće, izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata. 2024. sam bio na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto poptuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, to je dokle sam mogao. To ne mislim ponavljati, nakon toga sam se kandidirao za predsjednika Republike, građani su mi dali podršku prilično uvjerljivo i nemam pravo odstupiti što god mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. Moram dočekati mandat na nogama do kraja, a ovaj posao će morati radi netko drugi, bez mene - rekao je.