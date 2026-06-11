Trump spustio rampu! Odgođeno otvaranje najvećeg mosta između SAD-a i Kanade

Svečano rezanje vrpce za međunarodni most Gordie Howe bilo je planirano za petak, navodi se u pozivnicama u posjedu Reutersa. „Kanada i Sjedinjene Države složile su se odgoditi otvaranje mosta, ostavljajući si potrebno vrijeme za rješavanje svih preostalih otvorenih pitanja", priopćila je uprava za most Windsor-Detroit. Gradonačelnik tog grada u Ontariju na platformi X je napisao da dužnosnici žele da se most otvori, no da „Kanada ne mora pasti na koljena da bi se to ostvarilo”.

Američki veleposlanik u Kanadi Pete Hoekstra za The Detroit News rekao je da on i ministar trgovine Howard Lutnick vode razgovore s Kanadom o otvaranju prijelaza.

Kanadski premijer Mark Carney rekao je da će novi most donijeti korist Kanađanima, Amerikancima, gospodarstvu, turistima i lokalnom stanovništvu.

Trump je u veljači kao razloge zbog kojih bi mogao zaustaviti otvaranje mosta naveo kanadsko odbijanje prodaje određenih američkih alkoholnih pića na policama kanadskih trgovina, kanadske carine na mliječne proizvode i njezine trgovinske pregovore s Kinom.

Matthew Moroun, vlasnik konkurentskog mosta Ambassador koji povezuje Detroit i Windsor, sastao se u veljači s Lutnickom, a tjednima ranije donirao je milijun dolara političkom odboru (PAC) povezanom s Trumpom.

Demokrati u Zastupničkom domu sugerirali su da je Moroun iskoristio svoj utjecaj kako bi "ugrozio američku trgovinu" s ciljem zaštite profita vlastite tvrtke.

Izgradnju mosta započetu 2018. godine financirala je Kanada jer je SAD odbio sudjelovati. Troškovi će se pokrivati naplatom cestarine tijekom razdoblja od 30 godina.