Trump dijeli privatne poruke: Macron mu poslao SMS da želi G7 skup i vratiti Rusiju za stol

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poslao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu privatnu poruku u kojoj je predložio organizaciju izvanrednog summita skupine G7 u Parizu. Prema navodima, summit bi se trebao održati u četvrtak, nakon završetka Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu.

Trump je sadržaj poruke objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. U njoj Macron predlaže da se, uz čelnike G7, na marginama sastanka pozovu i predstavnici Rusije, Ukrajine, Danske i Sirije, kako bi se razgovaralo o nizu aktualnih međunarodnih pitanja.

U poruci Trumpu Macron navodi da su Francuska i Sjedinjene Američke Države „u potpunosti usklađene oko Sirije“ te da postoji prostor za suradnju u vezi s Iranom. Istodobno izražava nerazumijevanje zbog američkog stava prema Grenlandu, oko kojeg su se posljednjih tjedana pojavile napetosti između Washingtona i europskih saveznika.

Macronova ponuda dolazi u trenutku kada Europska unija razmatra moguće protumjere nakon što je Trump zaprijetio uvođenjem carina na robu iz osam europskih zemalja, navodno kako bi izvršio pritisak na EU u vezi s Grenlandom.

Odnosi između Trumpa i Macrona dodatno su se pogoršali u ponedjeljak, kada je američki predsjednik zaprijetio uvođenjem carina od 200 posto na francusko vino. Prijetnja je uslijedila nakon što je Francuska najavila da neće prihvatiti poziv za sudjelovanje u Trumpovu takozvanom „Odboru mira“.

Izvor blizak francuskom predsjedniku izjavio je za agenciju AFP kako su „prijetnje carinama s ciljem utjecaja na francusku vanjsku politiku neprihvatljive i neučinkovite“, piše Barron's.