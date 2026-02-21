Obavijesti

NAJAVIO NOVE MJERE

Trump diže carine na 15 posto

Piše Ivan Jukić,
Trump diže carine na 15 posto
Foto: Elizabeth Frantz

Trump najavljuje globalne carine od 15% nakon kritika presude Vrhovnog suda, carine stupaju na snagu 24. veljače i traju 5 mjeseci...

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uvesti globalne carine od 15 posto, nastavljajući kritizirati presudu Vrhovnog suda kojom su ukinute njegove prethodne uvozne carine.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Trump je u petak izjavio da će carine koje je sud ukinuo zamijeniti carinom od 10 posto na svu robu koja ulazi u SAD. Ali u subotu je na Truth Socialu objavio da će se to povećati na 15 posto.

Oni će stupiti na snagu u utorak, 24. veljače, i mogu ostati na snazi ​​samo oko pet mjeseci prije nego što administracija mora zatražiti odobrenje Kongresa.

