Trump diže carine na 15 posto

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uvesti globalne carine od 15 posto, nastavljajući kritizirati presudu Vrhovnog suda kojom su ukinute njegove prethodne uvozne carine.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Trump je u petak izjavio da će carine koje je sud ukinuo zamijeniti carinom od 10 posto na svu robu koja ulazi u SAD. Ali u subotu je na Truth Socialu objavio da će se to povećati na 15 posto.

Oni će stupiti na snagu u utorak, 24. veljače, i mogu ostati na snazi ​​samo oko pet mjeseci prije nego što administracija mora zatražiti odobrenje Kongresa.