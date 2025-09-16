Trump diže tužbu protiv New York Timesa: Teška je 15 mlrd. $

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će podnijeti tužbu za klevetu i uvredu protiv New York Timesa vrijednu 15 milijardi dolara.

"Danas imam veliku čast podnijeti tužbu za klevetu i uvredu protiv New York Timesa vrijednu 15 milijardi dolara", objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da će tužba biti podnesena na Floridi, bez navođenja detalja.

New York Times nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Trump je optužio Times da iznosi laži o njemu, njegovoj obitelji i tvrtkama.