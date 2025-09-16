Obavijesti

News

Komentari 3
ZBOG KLEVETE

Trump diže tužbu protiv New York Timesa: Teška je 15 mlrd. $

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump diže tužbu protiv New York Timesa: Teška je 15 mlrd. $
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Trump je optužio Times da iznosi laži o njemu, njegovoj obitelji i tvrtkama

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će podnijeti tužbu za klevetu i uvredu protiv New York Timesa vrijednu 15 milijardi dolara.

"Danas imam veliku čast podnijeti tužbu za klevetu i uvredu protiv New York Timesa vrijednu 15 milijardi dolara", objavio je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trump je rekao da će tužba biti podnesena na Floridi, bez navođenja detalja.

New York Times nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Trump je optužio Times da iznosi laži o njemu, njegovoj obitelji i tvrtkama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025