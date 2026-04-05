NASTAVAK PREGOVORA

Trump: 'Do sporazuma s Iranom možemo već sutra, ali mogu i sve dignuti u zrak i uzeti naftu'

Piše Ivan Jukić,
Trump je rekao kako je dao amnestiju iranskim pregovaračima kako bi osigurao nastavak pregovora, iako nije bilo trenutnog odgovora Teherana

Postoji velika šansa da SAD s Iranom postigne sporazum već sutra, rekao je američki predsjednik Donald Trump, a istovremeno je prijetio eskalacijom ako Teheran ne ispuni obećanja dovoljno brzo, prenosi Anadolu. Trump je rekao za Fox News da razmatra "uništavanje svega" i "preuzimanje nafte" ako Iran ne krene dovoljno brzo prema sporazumu.

Rekao je da je dao amnestiju iranskim pregovaračima kako bi osigurao nastavak pregovora, iako nije bilo trenutnog odgovora Teherana. Trump je ranije rekao da je Washington u kontaktu s predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Bagherom Qalibafom.

ULTIMATUM IRANU Graham podržao Trumpov ultimatum: 'SAD je spreman na jaku vojnu akciju protiv Irana'
Graham podržao Trumpov ultimatum: 'SAD je spreman na jaku vojnu akciju protiv Irana'

Iran nije odgovorio na Trumpovu tvrdnju da bi sporazum mogao biti blizu.

Izjave su uslijedile istog dana kada je Trump izdao oštro upozorenje na svojoj platformi društvenih mreža Truth Social, proglasivši da će utorak biti "Dan elektrana i mostova, sve u jednom, u Iranu" - misleći na prijetnje da će ciljati iransku infrastrukturu - dodajući: "Neće biti ništa slično".

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

