Trump: 'Do sporazuma s Iranom možemo već sutra, ali mogu i sve dignuti u zrak i uzeti naftu'

Postoji velika šansa da SAD s Iranom postigne sporazum već sutra, rekao je američki predsjednik Donald Trump, a istovremeno je prijetio eskalacijom ako Teheran ne ispuni obećanja dovoljno brzo, prenosi Anadolu. Trump je rekao za Fox News da razmatra "uništavanje svega" i "preuzimanje nafte" ako Iran ne krene dovoljno brzo prema sporazumu.

Rekao je da je dao amnestiju iranskim pregovaračima kako bi osigurao nastavak pregovora, iako nije bilo trenutnog odgovora Teherana. Trump je ranije rekao da je Washington u kontaktu s predsjednikom iranskog parlamenta Mohammadom Bagherom Qalibafom.

Iran nije odgovorio na Trumpovu tvrdnju da bi sporazum mogao biti blizu.

Izjave su uslijedile istog dana kada je Trump izdao oštro upozorenje na svojoj platformi društvenih mreža Truth Social, proglasivši da će utorak biti "Dan elektrana i mostova, sve u jednom, u Iranu" - misleći na prijetnje da će ciljati iransku infrastrukturu - dodajući: "Neće biti ništa slično".