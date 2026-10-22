Trump ga je vrijeđao i nazivao džihadistom: El-Sayed pokušava ispisati povijest i ući u Senat...

Abdul El-Sayed, demokratski kandidat za američki Senat u Michiganu, našao se na meti žestokih napada Donalda Trumpa i republikanskog protukandidata Mikea Rogersa. U završnoj debati u srijedu raspravljali su o njegovim političkim stavovima, odnosu prema Muslimanskom bratstvu i američkom Ustavu. El-Sayed odbacuje optužbe o povezanosti s tom organizacijom, dok Trump neprestano dovodi u pitanje njegovu lojalnost SAD-u.

Abdulrahman Mohamed El-Sayed, poznat kao Abdul El-Sayed, epidemiolog je i bivši direktor zdravstvenog odjela u Detroitu. Rođen je u Michiganu, u obitelji egipatskih imigranata, a na izborima u studenome pokušat će osvojiti mjesto u američkom Senatu. Ako pobijedi, postat će prvi musliman u povijesti američkog Senata.

Njegov politički program temelji se na progresivnim idejama. Zalaže se za univerzalno zdravstveno osiguranje, smanjenje troškova života i veći utjecaj radnika u odnosu na velike korporacije. Protivi se i američkoj vojnoj pomoći Izraelu, što je jedna od tema zbog kojih se našao pod povećalom političkih protivnika.

No posljednjih dana u središtu pozornosti nisu samo njegova politika i stavovi, nego i napadi predsjednika Donalda Trumpa. Američki predsjednik više ga je puta nazvao džihadistom, radikalnim ekstremistom i simpatizerom terorista, a optužio ga je i da je član Muslimanskog bratstva. Za teške optužbe nije predočio javno potvrđene dokaze koji bi dokazivali El-Sayedovo članstvo u toj organizaciji.

Trump ga pritom uporno naziva „Muhammedom”, iako se kandidat predstavlja kao Abdul El-Sayed. Pritom postoji važan detalj: Mohamed doista jest srednje ime demokratskog kandidata, čije puno ime glasi Abdulrahman Mohamed El-Sayed. Trump je na skupu u Tennesseeju 10. listopada otvoreno rekao da ga zove Muhammedom i dodao da ga, kao predsjednik, može nazivati kako želi.

U jednoj od objava Trump je napisao da je „Mohammed El-Sayed” loš kandidat za demokrate, a zatim ga nazvao radikalnim ekstremistom i simpatizerom terorista. El-Sayed je odgovorio da predsjednik koristi njegovo ime i vjeru kako bi skrenuo pozornost s problema koji pogađaju građane, poput cijena goriva, hrane i zdravstvene skrbi.

Napadi su izazvali i širu raspravu o tome gdje završava politička kritika, a počinje korištenje nečijeg vjerskog i obiteljskog podrijetla za dovođenje u pitanje njegove lojalnosti zemlji. El-Sayed tvrdi da se upravo to događa u njegovu slučaju.

Žestoka završna debata u Michiganu

Sukob je dodatno eskalirao u srijedu, 21. listopada, tijekom završne debate uoči izbora za američki Senat. El-Sayed i njegov republikanski suparnik Mike Rogers razmjenjivali su optužbe oko gospodarstva, zdravstvene politike, Trumpove administracije i navodnih veza demokratskog kandidata s Muslimanskim bratstvom.

El-Sayed je Rogersa prikazivao kao političara koji će se, bude li izabran, pokoravati Trumpu. Kritizirao je republikanca zbog podrške predsjedniku i sugerirao da bi Rogers u Senatu provodio Trumpovu politiku umjesto da zastupa interese stanovnika Michigana.

Rogers, bivši republikanski kongresnik i nekadašnji agent FBI-ja, uzvratio je tvrdnjama da je El-Sayed previše radikalan za Michigan. Pokušao je dovesti u pitanje njegove političke stavove i predstaviti ga kao kandidata čije su ideje opasne za zemlju.

Jedna od glavnih tema bila je američka politika prema Bliskom istoku, a posebno El-Sayedovo protivljenje vojnoj pomoći Izraelu. Rogers je isticao da takvi stavovi izazivaju zabrinutost među dijelom birača, dok je El-Sayed branio svoju poziciju i kritizirao protivnika zbog povezivanja njegovih političkih stavova s navodnom nelojalnošću SAD-u.

Optužbe o Muslimanskom bratstvu

Najosjetljiviji dio sukoba odnosi se na optužbe da je El-Sayed povezan s Muslimanskim bratstvom, islamističkim pokretom osnovanim u Egiptu 1928. godine. Pokret ima različite ogranke i političku povijest u nizu zemalja, a pojedine države zabranile su ga ili označile kao terorističku organizaciju. Međutim, tvrdnje o El-Sayedovu članstvu moraju se promatrati odvojeno od činjenice da je riječ o muslimanskom kandidatu ili da je u prošlosti komentirao političke događaje u Egiptu.

Trump ga je javno optužio da je član Muslimanskog bratstva, a Rogers je tu temu učinio jednim od glavnih elemenata svoje kampanje protiv demokratskog kandidata.

Republikanac se pritom pozivao na El-Sayedove ranije izjave i pismo iz 2012. godine povezano s tadašnjim egipatskim predsjednikom Mohamedom Morsijem, koji je bio povezan s Muslimanskim bratstvom. El-Sayed je tada, zajedno s drugim egipatsko-američkim potpisnicima, podržao izabranog predsjednika nakon egipatske revolucije. Takva potpora sama po sebi nije dokaz da je bio član Muslimanskog bratstva.

Rogers se pozivao i na stare objave El-Sayedove polusestre na društvenim mrežama iz 2012. i 2013. godine. U njima je iznosila tvrdnje o dugogodišnjoj povezanosti njihove obitelji, uključujući majku, s Muslimanskim bratstvom. No riječ je o tvrdnjama iz objava na društvenim mrežama, a ne o neovisno potvrđenom dokazu da je El-Sayed bio član organizacije.

El-Sayed je odbacio tvrdnje o vlastitoj povezanosti s Muslimanskim bratstvom. Objasnio je da nije odrastao uz majku, da su mu se roditelji razveli dok je bio malen te da su ga prvenstveno odgajali otac i pomajka. Poručio je i da nije ozbiljno njegovu političku lojalnost procjenjivati na temelju objava njegove polusestre o obiteljskim odnosima.

U raspravi o toj temi El-Sayed je istaknuo da je spreman jasno osuditi Muslimansko bratstvo, ali da smatra neprihvatljivim kada se zbog njegove muslimanske vjere dovodi u pitanje njegova odanost američkom Ustavu.

"Ponosan sam što sam Amerikanac”

El-Sayed je tijekom kampanje više puta upozorio da pitanja o njegovoj lojalnosti počivaju na pretpostavci da muslimanski političar ima neku drugu, skrivenu odanost. Usporedio je takve napade s ranijim sumnjama koje su pratile političare drugih vjera, uključujući Johna F. Kennedyja, prvog katoličkog predsjednika SAD-a.

Na skupu u Michiganu 17. listopada, nakon što ga je jedan sudionik izravno pitao hoće li osuditi Muslimansko bratstvo, odgovorio je potvrdno. Zatim je kritizirao način na koji je pitanje postavljeno, ustvrdivši da ono sugerira kako njegova vjera dovodi u pitanje njegovu odanost Ustavu.

Sličnu je poruku poslao i tijekom završne debate s Rogersom, odbacujući pokušaje da se njegova predanost Sjedinjenim Američkim Državama dovede u pitanje zbog vjere i obiteljskog podrijetla.

Utrka u Michiganu jedna je od važnijih u borbi za kontrolu nad Senatom, a Trumpova otvorena podrška Rogersu pokazuje koliko je republikancima stalo do pobjede u toj državi. El-Sayed, s druge strane, pokušava kampanju vratiti na teme koje smatra važnijima za birače: troškove života, zdravstvenu skrb i ekonomsku sigurnost.

Ipak, posljednji dani kampanje pokazuju da se rasprava sve više udaljava od tih pitanja. Umjesto da se vode samo oko konkretnih političkih prijedloga, kandidati se sukobljavaju oko identiteta, vjere i optužbi za ekstremizam. Hoće li takav pristup utjecati na odluku birača, pokazat će izbori u studenome.

*uz korištenje AI-ja