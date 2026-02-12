Trump ga pomilovao za upad u Kapitol, osudili ga za pedofiliju

Muškarac s Floride, kojeg je Donald Trump pomilovao zbog sudjelovanja u napadu na američki Kapitol 6. siječnja 2021. godine, jučer je proglašen krivim po više točaka optužnice za seksualno zlostavljanje djece, priopćili su tužitelji. Porota okruga Hernando osudila je 45-godišnjeg Andrewa Paula Johnsona po pet točaka, uključujući zlostavljanje djeteta mlađeg od 12 godina.

Pokušao ušutkati žrtvu obećanjem o odšteti

Detalji slučaja koji su isplivali tijekom suđenja otkrili su bizaran i manipulativan pokušaj prikrivanja zločina. Prema sudskim dokumentima, Johnson je jednu od svojih maloljetnih žrtava pokušao ušutkati lažnim obećanjem o golemom bogatstvu. Tvrdio je da će od Trumpove administracije dobiti odštetu od deset milijuna dolara kao kompenzaciju jer je bio sudionik napada na Kapitol, te je dječaku obećao da će ga uvrstiti u svoju oporuku.

Foto: Hernando County Sheriff

- Vjeruje se da je ova taktika korištena kako bi se spriječilo dijete da otkrije što mu je Andrew učinio - stoji u policijskom izvješću. Zlostavljanje se odvijalo tijekom više mjeseci 2024. godine, a klupko se počelo odmotavati kada je majka jednog od dječaka otkrila "neprimjerene" poruke koje je Johnson, njezin bivši dečko, slao njezinom sinu putem platforme Discord. Istraga je otkrila da je Johnson jednoj od žrtava dao i mobitel kako bi mogli tajno komunicirati te im je kupovao darove i hranu kako bi osigurao njihovu šutnju.

Niz pomilovanih izgrednika koji nastavljaju s kriminalom

Prije nego što je postao osuđeni pedofil, Johnson je bio gorljivi pristaša Donalda Trumpa i sudionik nereda 6. siječnja. Na društvenim mrežama sebe je opisivao kao "američkog terorista" i "ponosnog J6-ovca". Tužitelji su naveli da je tog dana "kroz razbijeni prozor ušao u zgradu Kapitola" i poticao druge izgrednike da ga slijede. Priznao je krivnju u travnju 2024., no zatvorsku kaznu izbjegao je zahvaljujući pomilovanju koje mu je Trump udijelio u siječnju 2025. godine, zajedno s otprilike 1500 drugih optuženika. Johnson, međutim, nije jedini pomilovani izgrednik koji je nastavio s kriminalnim aktivnostima. Christopher Moynihan iz New Yorka, također pomilovan, optužen je u listopadu za terorističke prijetnje upućene čelniku demokrata u Zastupničkom domu Hakeemu Jeffriesu. U drugom slučaju, Zachary Jordan Alam iz Virginije uhićen je u svibnju 2025. zbog provale u kuću.

Foto: Hernando County Sheriff

Glavni pomoćnik državnog odvjetnika za peti sudski okrug Floride, Walter Forgie, potvrdio je ozbiljnost kazne koja prijeti Johnsonu.

​- Prijeti mu doživotni zatvor. - rekao je Forgie za NPR.

Porota je Johnsona proglasila krivim za seksualno zlostavljanje djeteta mlađeg od 12 godina, seksualno zlostavljanje djeteta starijeg od 12, ali mlađeg od 16 godina, dvije točke za razvratno i lascivno izlaganje te za prijenos štetnog materijala maloljetniku elektroničkim putem. Prema priopćenju ureda državnog odvjetnika, suočava se s obveznom minimalnom kaznom od 25 godina zatvora, a izricanje presude zakazano je za ožujak.