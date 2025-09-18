Trump i Keir potpisali sporazum o umjetnoj inteligenciji

Predsjednik Donald Trump potpisao je u četvrtak, drugog dana državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) sporazum o tehnološkoj suradnji s britanskim premijerom Keirom Starmerom, u sklopu kojeg su već najavljeni deseci milijardi ulaganja s obje strane Atlantika.

Taj sporazum će "Americi i našim britanskim saveznicima omogućiti da dominiraju budućnošću umjetne inteligencije", obećao je američki predsjednik i naglasio "neraskidivu vezu" svoje zemlje s Ujedinjenim Kraljevstvom.

Nakon pompoznog kraljevskog dočeka u dvorcu Windsor, gdje je Trumpa u srijedu primio kralj Karlo III., republikanski predsjednik provodi dan u premijerskoj ladanjskoj rezidenciji u Chequersu, s naglaskom na politički i ekonomski aspekt svog posjeta.

Pod šatorom u parku imanja smještenom na 70 km od Londona i okruženi predstavnicima tehnoloških divova, uključujući Microsoft, Nvidiu, OpenAI i Alphabet (Google), dvojica čelnika su potpisali partnerstvo na područjima poput AI-a, kvantnog računarstva i nuklearne energije.

Laburistički premijer je pozdravio "najveći investicijski program tog tipa u UK-u u cijeloj britanskoj povijesti".

Prema Starmeru, radi se o paketa američkih ulaganja u u vrijednosti od 150 milijardi funti (272,7 milijardi eura), a kao najveći ulagači navode se Microsoft, Google i investicijski fond Blackstone.

Američke tvrtke poput Anthropica i OpenAI-a sve više osnivaju međunarodne urede u Londonu, dok tvrtke sa sjedištem u Velikoj Britaniji poput DeepMinda nastavljaju ulagati u transatlantsku suradnju.

Također, britanska farmaceutska tvrtka GSK planira u idućih pet godina uložiti 30 milijardi dolara u Sjevernu Ameriku, na oduševljenje Trumpa koji vrši pritisak na industrijske divove u tom sektoru da ulažu u Sjedinjene Države.

Keir Starmer pak vjerojatno neće biti zadovoljan carinama. Nadao se da će zaključiti dugotrajne pregovore kako bi osigurao izuzeće od 25% carina na britanski čelik, obećane početkom svibnja, ali malo je vjerojatno da će se to dogoditi.

Malo ranije, dvojica čelnika, "koji se iskreno cijene", kako je rekao Starmer, su razgovarali i o osjetljivim diplomatskim temama poput Ukrajine i Gaze.

Starmer se pozicionirao kao posrednik između Trumpa i Europljana glede rata u Ukrajini. London zagovara snaženje potpore Kijevu i dodatne sankcije Rusiji.

No neka osjetljiva pitanja, poput rata u Gazi, oko kojih dvojica čelnika nisu u suglasju, mogla bi ponovno izroniti na površinu tijekom konferencije za novinare zakazane za poslijepodne.

Prema pisanju Timesa, Keir Starmer je najavu priznanja Palestine sačuvao za ovaj vikend, prije rasprava u ponedjeljak na Općoj skupštini UN-a, kako bi izbjegao da to pitanje dominira njihovim sastankom s novinarima i kako bi izbjegao pokazivanje razmimoilaženja sa Sjedinjenim Državama.

Dvojica državnika će kasnije u četvrtak održati tiskovnu konferenciju na kojoj će novinari moći obojicu ispitivati i o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu.

Starmer je, naime, prošlog tjedna morao smijeniti britanskog veleposlanika u Sjedinjenim Američkim Državama Petera Mandelsona nakon što su na vidjelo izašle njegove bliske veze s Epsteinom.