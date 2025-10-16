Trump nakon razgovora s Putinom: 'On mi je čestitao. O svemu ću pričati sa Zelenskim...'

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak, dan prije nego što ukrajinski vođa Volodimir Zelenski stiže u Washington, telefonski je razgovarao s ruskim vođom Vladimirom Putinom. Nakon razgovora, koji je trajao oko dva sata, Trump se oglasio podužom objavom na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:26 Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti. Bilo je produktivno' | Video: 24sata/Reuters

- Upravo sam završio svoj razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Bio je to produktivan razgovor. Predsjednik Putin je čestitao meni i SAD-u na velikom postignuću - miru na bliskom istoku, nečemu, kako je on kazao, o čemu se sanjalo stoljećima. Vjerujem kako će uspjeh na bliskom istoku pomoći u pregovorima o završetku rata Rusije i Ukrajine, napisao je Trump nakon razgovora s Putinom na društvenim mrežama.

Dalje je nastavio:

- Razgovarali smo o trgovini između Rusije i SAD-a nakon što se rat s Ukrajinom završi. Na kraju razgovora složili smo se da će se sljedećeg tjedna održati sastanak naših visokih savjetnika - napisao je Trump i nastavio

- Početne sastanke vodit će naš državni tajnik Marco Rubio. Lokacija će se dogovoriti. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se kako ćemo se sastati u Budimpešti da vidimo kako možemo okončati ovaj rat Ukrajine i Rusije. Predsjednik Zelenski i ja sastat ćemo se sutra u Bijeloj kući, gdje ćemo diskutirati i o mojem razgovoru s Putinom, kao i o drugim temama. Vjerujem kako je veliki napredak postignut današnjim telefonskim razgovorom - objavio je Trump.

Nije otkrio kad će se sastati s Putinom u Budimpešti...

- StartFragment Planirani sastanak američkog i ruskog predsjednika je sjajna vijest za sve one ljude na svijetu koji vole mir. Mi smo spremni, objavio je mađarski premijer Viktor Orban na društvenim mrežama.

EndFragment

Ovdje pratite sve oko razgovora Trump-Putin iz minute u minutu