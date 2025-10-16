Obavijesti

RAZGOVARALI DVA SATA

Trump nakon razgovora s Putinom: 'On mi je čestitao. O svemu ću pričati sa Zelenskim...'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Predsjednik Zelenski i ja sastat ćemo se sutra u Bijeloj kući, gdje ćemo diskutirati i o mojem razgovoru s Putinom, kao i o drugim temama, objavio je Trump...

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak, dan prije nego što ukrajinski vođa Volodimir Zelenski stiže u Washington, telefonski je razgovarao s ruskim vođom Vladimirom Putinom. Nakon razgovora, koji je trajao oko dva sata, Trump se oglasio podužom objavom na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti. Bilo je produktivno' 05:26
Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti. Bilo je produktivno' | Video: 24sata/Reuters

- Upravo sam završio svoj razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Bio je to produktivan razgovor. Predsjednik Putin je čestitao meni i SAD-u na velikom postignuću - miru na bliskom istoku, nečemu, kako je on kazao, o čemu se sanjalo stoljećima. Vjerujem kako će uspjeh na bliskom istoku pomoći u pregovorima o završetku rata Rusije i Ukrajine, napisao je Trump nakon razgovora s Putinom na društvenim mrežama.

TRUMP SE OGLASIO Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti'; Oglasio se Orban
Trump razgovarao s Putinom: 'Nas dvojica sastat ćemo se u Budimpešti'; Oglasio se Orban

Dalje je nastavio:

- Razgovarali smo o trgovini između Rusije i SAD-a nakon što se rat s Ukrajinom završi. Na kraju razgovora složili smo se da će se sljedećeg tjedna održati sastanak naših visokih savjetnika - napisao je Trump i nastavio

FOND ZA POBJEDU UKRAJINE Trumpov veliki plan. Jednim udarcem želi slomiti Kinu i natjerati Putina na prekid vatre
Trumpov veliki plan. Jednim udarcem želi slomiti Kinu i natjerati Putina na prekid vatre

- Početne sastanke vodit će naš državni tajnik Marco Rubio. Lokacija će se dogovoriti. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se kako ćemo se sastati u Budimpešti da vidimo kako možemo okončati ovaj rat Ukrajine i Rusije. Predsjednik Zelenski i ja sastat ćemo se sutra u Bijeloj kući, gdje ćemo diskutirati i o mojem razgovoru s Putinom, kao i o drugim temama. Vjerujem kako je veliki napredak postignut današnjim telefonskim razgovorom - objavio je Trump.

Nije otkrio kad će se sastati s Putinom u Budimpešti...

- StartFragment  Planirani sastanak američkog i ruskog predsjednika je sjajna vijest za sve one ljude na svijetu koji vole mir. Mi smo spremni, objavio je mađarski premijer Viktor Orban na društvenim mrežama.

Ovdje pratite sve oko razgovora Trump-Putin iz minute u minutu

RAT U UKRAJINI Nakon Korejaca i Kubanci stigli u ispomoć. Preko 1000 ih se bori u Ukrajini. 96 mrtvih
Nakon Korejaca i Kubanci stigli u ispomoć. Preko 1000 ih se bori u Ukrajini. 96 mrtvih
