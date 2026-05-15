Trump i Xi Jinping razgovarali o ukidanju sankcija kineskim tvrtkama s iranskom naftom

Američki predsjednik Donald Trump u petak je otkrio da je tijekom posjeta Pekingu s kineskim kolegom Xijem Jinpingom razgovarao o ukidanju sankcija kineskim tvrtkama koje kupuju iransku naftu te da će uskoro donijeti odluku o tom pitanju.

Washington je nedavno uveo sankcije nekolicini kineskih rafinerija nafte zbog kupnje tog energenta iz Irana. Među njima je i Hengli Petrochemical, jedna od najvećih privatnih rafinerija u Kini, simbol nastojanja Pekinga da modernizira i unaprijedi taj sektor, piše Reuters.

„Razgovarali smo o tome i donijet ću odluku u narednih nekoliko dana”, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, nedugo nakon odlaska iz Pekinga gdje je dva dana razgovarao s kineskim kolegom Xijem Jinpingom.

Američki dužnosnici, uključujući samog Trumpa, tijekom boravka u Pekingu govorili su o mogućnosti da Kina poveća kupnju američkih energenata, no kineska strana u svojim službenim izvješćima ne spominje takve dogovore.

Trump je naglasio da ostaje bez strpljenja s Iranom, da se tijekom razgovora s Xijem složio kako se Teheranu ne smije dopustiti posjedovanje nuklearnog oružja te da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.

Dodao je da mu je prihvatljivo da Iran obustavi svoj nuklearni program na 20 godina, no samo ako će Teheran tome „stvarno biti posvećen”.

„Dvadeset godina je dovoljno, no njihovo jamstvo mora osigurati da to doista bude 20 godina”, zaključio je republikanac.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo priopćenje u petak u kojem izražava kinesku frustraciju američko-izraelskim ratom protiv Irana.

"Ovaj sukob, koji se nikada nije trebao dogoditi, nema razloga da se nastavi", poručilo je ministarstvo.