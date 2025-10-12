Obavijesti

DRUGI PUT U DVA DANA

Trump i Zelenski razgovarali o jačanju ukrajinske obrane

Kremlj je u nedjelju objavio da je Rusija duboko zabrinuta zbog mogućnosti da SAD da Ukrajini projektile dalekog dometa Tomahawk, upozorivši da je rat stigao do dramatičnog trenutka

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom drugi put u dva dana i da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, otpornosti i kapacitetima za napade projektilima dalekog dometa.

"Razgovarali smo također o mnogim pojedinostima koje se odnose na energetski sektor. Predsjednik Trump dobro je informiran o svemu što se događa. Dogovorili smo se da ćemo nastaviti naš dijalog i naši timovi vrše pripreme", objavio je Zelenskij na X-u.

Kremlj je u nedjelju objavio da je Rusija duboko zabrinuta zbog mogućnosti da SAD da Ukrajini projektile dalekog dometa Tomahawk, upozorivši da je rat stigao do dramatičnog trenutka u kojem se događa eskalacija sa svih strana.

Trump je u ponedjeljak rekao da bi prije nego pristane dati projektile Tomahawk želio znati što Ukrajina planira učiniti s njima jer ne želi eskalirati rat.

Zelenskij je istaknuo da bi Ukrajina koristila Tomahawke isključivo radi ostvarivanja vojnih ciljeva i da ne bi napadala civile u Rusiji.

