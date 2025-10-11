Obavijesti

NAKON MASOVNIH NAPADA

Razgovarali Trump i Zelenski

Razgovarali Trump i Zelenski
Obavijestio sam predsjednika Trumpa o ruskim napadima na naš energetski sustav - i cijenim njegovu spremnost da nas podrži, napisao je Zelenski

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je u subotu telefonski s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Kyiv Independent piše da je poziv uslijedio nakon ruskog napada dronovima i projektilima koji su doveli do prekida u opskrbi električnom energijom u Kijevu i drugim dijelovima zemlje. Podsjetimo, opskrba strujom prekinuta je u devet regija, a više od milijun kućanstava i tvrtki privremeno je ostalo bez struje diljem Ukrajine.

- Obavijestio sam predsjednika Trumpa o ruskim napadima na naš energetski sustav - i cijenim njegovu spremnost da nas podrži - napisao je Zelenski na X-u te je dodao da je "razgovor bio vrlo pozitivan i produktivan". Ukrajinski predsjednik istaknuo je kako su razgovarali o "konkretnim sporazumima" za jačanje ukrajinske protuzračne obrane.

Bijela kuća je zasad bez komentara.

